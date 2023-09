Třaskavé remízové derby ve Skašticích. Vyloučení, emoce, křivda Baťova. Proč?

„Ne, komplex to rozhodně není,“ odmítá kouč Slavičína po nedělní porážce 0:2 v rámci 5. kola Petr Slončík. „Soupeře se rozhodne nebojíme, jen nám to zatím výsledkově nejde. Ale to brzy zlomíme. Duely s Kozlovicemi jsou vždy o prvním gólu,“ vnímá zkušený kouč.

„Přestože jsme odehráli slušný zápas, první branku dal opět soupeř. Hloupý, z trestňáku, deset minut před koncem. Do té doby jsme pokryli všechny standardky. Poté jsme otevřeli hru, z brejku dostali druhý gól a bylo po zápase,“ pokrčil rameny lodivod. „Zápas měl slušnou fotbalovou úroveň s minimem šancí, několika závary. I kvůli improvizaci v sestavě nám také čtvrt hodiny před koncem začaly docházet síly,“ přiznal.

Důležitým faktem aktuálního rozpoložení je totiž marodka, která v týmu panuje. Mimo hru je hned pět hráčů základu, navíc pro zranění v 15. minutě střídal i Goňa. „Museli jsme udělat řadu postových změn, mimo jiné Žůrek hrál na stoperu, na lavičce jsme měli tři dorostence. Není to ideální stav,“ připouští trenér.

Posílení kádru se tak jeví jako naprosto nutná skutečnost. V tento čas ovšem jako velmi složitá. „Velké kluby již mají sestavy uzavřené, rozhlédnout se tak budeme muset po okolí, do konce přestupového okna. Aktuálně nám to nejvíce hoří v obraně,“ cítí Petr Slončík, jehož tým další duel čeká o víkendu v Novém Jičíně.

SLAVIČÍN – KOZLOVICE 0:2 (0:0)

Branky: 80. Kyselák, 85. Kaďorek. Rozhodčí: Malimánek, 138 diváků.