Divizní Slavičín opět zradila koncovka, byl blizoučko bodu

Vzdorovali. Až do posledních minut bojovali o body divizní fotbalisté Slavičína. Třebaže na půdě Kozlovic vstřelili dvě branky, nakonec po boji těsně padli. „Dlouhodobě se trápíme v koncovce, bohužel ani v obraně nám to nejde. Každopádně nepodali jsme nyní špatný výkon, zápasu by více slušela remíza,“ posteskl si zklamaný trenér TVD Petr Slončík.

Fotbalisté Slavičína (v modrém). Foto: Deník/Jan Zahnaš | Foto: Deník/Martin Břenek

Kozlovice – Slavičín 3:2 (1:0) První poločas nepřinesl nijak líbivý fotbal. „Bylo to spíše bojovné, plné soubojů a nakopávané míče plné nepřesností. Rozhodovaly situace v šestnáctce a dohrané stadnardky, po které jsme jednou inkasovali,“ pustil se do hodnocení kouč hostů. „Po přestávce jsme udělali nucenou změnu, která nám fotbalově pomohla. Dostali jsme balon více na zem, byli herně lepší a dočkali se vyrovnání. Bohužel jsme poté zapsali a Strašák nádhernou ranou skóroval. Laciná chyba a třetí branka nás neposlala do kolen, opět jsme snížili a měli šance na vyrovnání. Ale ta naše koncovka,“ dodal zklamaně Petr Slončík. Branky: 21. Král, 52. Strašák, 63. vlastní (Vypušťák) – 50. Školník, 85. Žůrek. Rozhodčí: Rygl, 267 diváků. Slavičín: Vypušťák - Salajka (70. Staněk), Škubník, Kocián (89. T. Švach), Rožek, Jakubowicz, Goňa, Vincour (46. Školník), Šebák, Juřica, Žůrek. Trenér: Slončík.