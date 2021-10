Když Šebák udeřil na 3:1, vše vypadalo optimisticky. „Po krásné akci ale soupeř potrestal naše zaváhání ve vápně, ale i tak jsme duel v relativním poklidu utkání dohráli do úspěšného konce,“ oddechl si Petr Slončík, jehož výběr čeká za týden zápas v Kozlovicích. „Náš výkon jde nahoru. Někteří kluci se dávají dohromady herně i kondičně,“ potěšil trenér TVD.

Na třetí výhru sezony dosáhli v 10. kole divizní fotbalisté Slavičína. Doma proti Bzenci museli otáčet výsledek a strachovat se o body do posledních vteřin. „Velice důležité vítězství. Herně to z naší strany bylo opět lepší, cením si, že kluci šli na krev a duel zvládli,“ oddechl si trenér TVD Petr Slončík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.