Třebaže jsou domácí ještě bez bodu, jako obětní beránek nenastoupili. Před zápasem kádr posílili a po celý čas se hodně snažili, vzdorovali.

„První poločas byl z naší strany slušný, měli jsme balon na kopačkách, předváděli pěkné kombinační akce, vytvářeli si šance. Bohužel finále jsme neřešili dobře, to nás nyní dost trápí,“ připustil kouč TVD. „Naštěstí jsme se jednoho gólu dočkali, když akci z pravé strany zavřel na zadní tyči Staněk. Také domácí měli jednu slibnou možnost ke skórování, naštěstí nás podržel gólman.“

Po přestávce domácí změnili rozestavení, poslali do hry dva útočníky, zjednodušili hru. „Stále jsme však hru kontrolovali, po standardní situaci přidali hlavou Naňáka druhý gól. Měli jsme další šance gólově odskočit, ale jak už to bývá, nepokryli jsme adekvátně jednu odvrácenou standardku a dostali Nový Jičín do hry. Nakonec jsme museli hodně bojovat o udržení vítězství,“ přiznal Slončík.

„Bylo to hodně těžké, spoustu hráčů chytaly křeče, a nejen naše. I soupeřovy s tmavou pletí. Hrálo se na krev,“ ocenil trenér Slavičína, stejně jako výpomoc z Vlachovic mezi tyčemi.

„Trápí nás brankářský post – Vypušťák léčí naštípnutou kost ruky, Pjajko měl pracovní povinnosti. Jsem moc vděčný, že nám Vlachovice, se kterými spolupracujeme na mládežnické úrovni, vyšly vstříc,“ poděkoval trenér Slavičína.

Stejně jako ocenil výkon mladého gólmana Patrika Macháče, který chytá v I. B třídě a nyní si odbyl divizní premiéru. „Jeho přístup byl všech stránkách parádní, stejně jako byl famózní jeho sobotní výkon. V týdnu se s námi sehrál na tréninku, jednoduše nás podržel. V zápase výborně organizoval hru, nechyboval,“ dodal Petr Slončík.

NOVÝ JIČÍN – SLAVIČÍN 1:2 (0:1)

Branky: 77. Adebayo – 16. Staněk, 59. Naňák. Rozhodčí: Potiorek, 100 diváků.