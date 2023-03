Na druhý pokus to už vyšlo. Divizní fotbalisté Slavičína, druhý celek skupiny E, po klopýtnutí s Novými Sady již doma naplno zabrali a po příkladném obratu berou body s posledním celkem tabulky.

Fotbalisté Slavičína (modré dresy) se konečně na jaře dočkali, otočili zápas s HFK Olomouc. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Opět jsme nezachytili začátek. Naštěstí se kluci včas probrali a zaslouženě vyhráli. Mohlo to být ale klidnější,“ pousmál se trenér TVD Petr Slončík.

Do vedení šel HFK Olomouc po pěti minutách hry. „Po ztrátě a nekoncentrovanosti v defenzivě jsme inkasovali blbý gól. Naštěstí jsme zlepšili kombinace, přišly i šance a výsledek jsme ještě do přestávky otočili,“ oddechl si kouč domácích.

„Po změně stran to ale od nás rozhodně nebylo ideální. Na menším hřišti bylo k vidění spíše bojovné utkání, spousta faulů. I když jsme si vytvářeli příležitosti a dobré šance, herně to nebylo ono. Soupeř pořád cítil šanci. Kdyby přišel třetí gól dříve, mohlo to být od nás lepší,“ dodal Petr Slončík.

SLAVIČÍN - HFK OLOMOUC 3:1 (2:1)

Branky: 34. a 83. Žůrek, 28. Juřica, - 5. Hrdlička. Rozhodčí: Pospíšil, 102 diváků.