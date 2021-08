„Úvodní sestava se trošku hledala. Po přestávce jsme poslali do hry zkušenější hráče, kteří ovládli hru, byli lepší a zaslouženě výsledek´otočili,“ potěšilo trenéra TVD Petra Slončíka.

Fotbalisté Slavičína (v červeném) se ideálně naladili na start nového ročníku divize E. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

I přes intenzivní trénink však neočekává, že by v nadcházejícím půlroku se jeho výběr dostal do ideální pohody a formy. „Bude to chtít čas, po tak dlouhé přestávce nelze vrátit vše do ideálního stavu. Trénovanost se musí vrátit týmu postupně a hlavně v plném zdraví,“ má jasno kouč.