Divizní Baťov proti ligově posílenému Brnu B vzdoroval. Co rozhodlo?

„Už to zase jsme my, projev, se kterým se se prezentovali na podzim. Ještě pár drobností tam bylo, hlavně po přestávce to zejména v zakončení mohlo být lepší, ale vyhráli jsme zcela zaslouženě,“ pochvaloval si trenér druhého celku divize E Petr Slončík.

TVD rozhodlo o třech bodech prakticky na přelomu půlhodiny hry, kdy třemi v rozmezí 15 minut zcela odzbrojil hanácké snaživé mladíky.

„Na rozdíl od minulých duelů jsme hráli svou hru od začátku, konečně jsme zbytečně neinkasovali. Kluci do toho dali správný náboj i kvalitu, i když jsme byli prakticky teprve podruhé na přírodní trávě. Pochvala do kabiny směřuje především za přístup a fotbalovou kvalitu,“ vzkázal zkušený kouč.

Jeho svěřenci po celý čas jednoznačně kralovali.

„V první půli jsme ještě nastřelili tyč. Ve druhé kvůli laxnosti zakončení jsme domácí ušetřili, měli jsme dát více gólů. Hráli jsme proti mladému soupeři, který ale kvalitu má, ovšem my potvrdili zkušenost a kvalitu. Stále sice hledáme optimální složení sestavy, ale začíná to být dobré, což doufám potvrdíme v dalších duelech. Nejlépe již nyní v pátek od 10.15 doma s Bzencem,“ přeje si a láká ve svátek fanoušky do ochozů Petr Slončík.

PŘEROV - TVD SLAVIČÍN 0:3 (0:3)

Branky: 21. a 36. Žůrek, 22. Vincour. Rozhodčí: Jurajda, 135 diváků.