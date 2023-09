Jak vás přijala kabina ve Slavičíně?

Kabina je super, přátelská atmosféra, cítil jsem se tam dobře. Tréninky byli pro mně náročné. První trénink jsem byl zatavený už po "bagu".

Platil jste v kabině zápisné?

Pokladník Ondra Školník mi psal nějaké zápisné, ale s kluky v kabině jsme si dělali srandu, že mě předseda Kupčík do toho namočil, že to platí on. Pokud mě kluci pozvou na zakončenou, určitě jim něco přispěju do klubové kasy. Po sobotní zápase jsem jim dovezl flašku domácí slivovice.

K zápasu. Byl jste hodně nervózní?

Ano a už v pondělí. Ale kolega brankář Tom Pjajko mě uklidnil a připravil na zápas, za co mu moc děkuji! V sobotu ještě nějaká nervozita byla, ale v průběhu rozcvičky jsem se dostal do potřebného klidu.

Jak se vám z vašeho pohledu povedlo?

Začátek zápasu se nám hodně povedl. Byli jsme agresivní, kombinovali jsme na soupeřově půlce a byli jsme odměněni gólem, který dal David Staněk. Do poločasu jsme mohli ještě přidat další góly, ale byli jsme nedůrazní v zakončení, nebo zasáhl domácí brankář. Domácí měli jednu tutovku, ale střela nebyla příliš dobře umístěna a povedlo se mi ji vyrazit na roh. Druhý poločas byl stejný jako první, povedlo se nám dat gól na 2:0, když se trefil Naňák. Domácím se povedla jedna akce, kdy se dostali nákopem do vápna a domácí útočník poslal míč pod břevno. Gól na 1:2 domácí nakopl a posledních 15 minut nás zatlačili. Musím poděkovat celé obraně včetně M. Fialovi, když mi hodně pomohli s centry do vápna v posledních minutách. Když rozhodčí písknul konec, hodně jsem si oddechl a byl jsem rád, že jsme vyhráli.

Vyhráli jste nad Novým Jičínem zaslouženě?

Rozhodně! Byli jsme více na míči, měli více tutovek. Vyhráli jsme více osobních soubojů a zaslouženě jsme vyhráli, i když jen o jeden gól.

Dostal jste doma za výkon a výsledek něco speciálního?

Doma byli všichni rádi, bratr se jel dokonce podívat. Večer jsem dostal dobrou večeři a jednu "štamprlu" po náročném týdnu.

Vaše výpomoc byla jen na jeden zápas. Není to škoda? Líbilo by se vám chytat divizi?

Divize je náročná hlavně časově, při mé práci, když jsem na stavbách někdy i 12 hodin, to je i nereálné. Když jsem začal pracovat na OSVČ, věděl jsem, že fotbal bude už jen koníček. Ale jsem moc rád za ten jeden start, alespoň bude na co vzpomínat.

Jak velký je rozdíl mezi I. B třídou a divizí?

V divizi je všechno rychlejší. Už na tréninku při střelbě - skoro každá střela prudká a umístěná. V Jičíně bylo velké hřiště a soupeř moc nenapadal, takže jsem měl na rozehrávku vcelku hodně času a spoluhráči se mi nabízeli odskakovali do stran. A to se v I. B třídě moc nevidí! Tam vám nezbývá nic jiného, než nákop nahoru. Centry a rohy byly hodně prudké, ne žádné "rohlíčky", na které jsem zvyklý. V tomhle mi kluci hodně pomohli.

Máte fotbalový sen?

Fotbalové sny jsem měl, jako každý malý fotbalista. Momentálně už mám jen jeden, který si snad někdy splním - a to je vidět zápas mezi Realem a Barcelonou.

Jak tipujete výkony a výsledky Slavičína v divizi?

Slavičín má velmi silný tým a pokud jej nebude trápit marodka, tak budou stejně jak minulou sezonu hrát vrch tabulky.

A jak si povedou Vlachovice? Čeho byte chtěli dosáhnout?

Začátek soutěže nám nevyšel. Odešel nám trenér se stoperem a zase se znovu sehráváme. Věřím, že když najdeme správné složení týmu, tak naskočíme na vítěznou vlnu. Máme mladý tým, chtěli bychom se sehrát a vrátit Vlachovice zpět do I. A třídy.

Komu fandíte v české lize a v zahraničí?

V zahraničí fandím už od dětství Realu Madrid, vždy jsem obdivoval Ikera Casillase. V české lize vždy držím palce okolním týmům - hlavně Zlínu a Slovácku.