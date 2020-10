Duel o čelo divize ovládli fotbalisté Slavičína

Nejistou nejen fotbalovou covidovou dobu přečkají v čele divize E fotbalisté Slavičína. Valaši v přímém souboji o čelo doma porazili překvapení podzimu Skaštice. „My neustáli začátek, domácí dali dva góly, proto vyhráli zaslouženě. TVD potvrdilo, že se asi s Hranicemi popere o vítězství v soutěži. My si dokázali, že dokážeme hrát s každým, kluci bojovali do konce,“ ocenil trenér Skaštic Roman Kolenič. „Za body jsem rád, ale bez diváků to byl divný zápas,“ poznamenal kouč TVD Petr Slončík.

Fotbalisté Slavičína (v modrých dresech). Ilustrační foto | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Šlágr 10. kola rozhodla první půlhodina. „Byli jsme pod tlakem ze stadardních situací domácích. Na můj vkus jich bylo příliš a jednu jsem neuhlídali,“ posteskl si kouč Skaštic, jehož svěřenci byli blízko vyrovnání. „Nastřelili jsme břevno a z dalších dorážek netrefili odkrytou bránu. Škoda. Místo vyrovnání tak Valaši zvýšili náskok,“ zamrzelo kouč hostů. „Začali jsme se herně zvedat, ale nedali další šance.“ Ve druhé půli byla k vidění otevřená partie. „Převzali jsme otěže, byli lepší kondičně, ale třebaže jsme zlepšili o sto procent výkon, vytvořili jsme si jen jednu šanci. Naopak Slavičín byl nebezpečnější a mohl náskok zvýšit,“ uznal Kolenič. I přes porážku měl pro své svěřence slova chvály. „Pro diváka, který mohl zápas vidět alespoň na internetu, to bylo hodně zajímavé a pěkné utkání. Alespoň jeden vstřelený gól bychom si zasloužili, dostali se pak do zápasu, ale v koncovce nám to dnes nešlo. Tak tak musím kluky za bojovnost pochválit.“ V táboře Slavičína mohli po utkání zaslouženě slavit. „První poločas byl celkem dobrý. Vzhledem k terénu jsme zjednodušili hru, byli nebezpeční. Při spoustě standardek visel gól ve vzduchu, navíc po nádherné akci jsme zvýšili na 2:0. Bohužel naši hru poznamenalo zranění Kaluse a stopera. Po přestávce jsme sestavu překopali, hráli už z bloku a výhru ubránili. Škoda, že jsme nedali z několika brejků třetí gól,“ zhodnotil duel trenér domácích Petr Slončík. SLAVIČÍN – SKAŠTICE 2:0 (2:0) Branky: 20. Juřica, 34. Školník. Rozhodčí: Dorotík. Bez diváků. Slavičín: Jelínek – Škubník, Kocián (46. Goňa), Horáček, Školník, Mezírka, Kalus (25. Salajka), Šebák, Juřica, T. Švach, Rožek. Trenér: Slončík. Skaštice: Večeřa – Glozyga, Batík (73. Drábek), Frýdl, Menšík, Sova (55. Beneš), Zavadil, Konečník, L. Motal, T. Motal (82. Petrúsek), Hubr. Trenér: Kolenič.

