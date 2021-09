Duel přinesl souboj dvou podobných stylů. „Těžko se kombinovalo, i přesto byly k vidění šance na obou stranách. Soupeř gól dal, my ne,“ mrzí Slončíka. „Měli jsme chtít více v koncovce a finální fázi, zde byl rozdíl. Po dvou slepených gólech po našich chybách bylo rozhodnuto.“

„Ve vyrovnané partii rozhodla první vstřelená branka. Oproti minulému týdnu to již nebylo tak fotbalové, na těžkém terénu spíše bojovné a kostrbaté,“ konstatoval kouč Slavičína Petr Slončík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.