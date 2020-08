Před týdnem, kdy ho hattrickem zastínil spoluhráč Školník, se proti Valašskému Meziříčí trefil jednou, v neděli na hřišti Strání už byl klíčovým mužem on. Útočník Vlastimil Juřica ve šlágru 2. kola divize E pokořil domácího brankáře Popelku hned dvakrát a byl hlavní postavou Slavičína v cestě za výhrou 2:0 i třemi body.

Vlastimil Juřica (vpravo) | Foto: Deník / Libor Kopl

„Byl to strašně těžký zápas. Jsme moc rádi, že jsme to dokázali udržet. Dlouho to bylo jenom 1:0, na konci už jsme to vůlí ubojovali,“ vydechoval po závěrečném hvizdu osmadvacetiletý forvard.