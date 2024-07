S přípravou začali ve středu 10. července, aby hned v pátek odehráli první přípravné utkání s Brumovem (3:4) a v úterý večer se Slušovicemi (2:2). V pátek od 18 hodin vyzve Baťov Nevšovou (18). „Času není moc, zde především zkoušíme nové tváře a varianty. Co se přípravy týče, úvodní dva týdny věnujeme na obnovení kondice, aby se kluci do toho opět dostali, pak přijde na řadu herní stránka. Zásadní bude, aby se nám vyhnula zranění. Těch bylo v minulé sezoně až až, nic podobného nepamatuji,“ přiznal Lehkoživ.

I přes složitou dobu tým opustili hned čtyři hráči!

„Do Kozlovic odešel Adam Bršlica, Pavel Bršlica opět přerušil kariéru, bude pracovně mimo region. Pokud se během podzimu vrátí, bude to pro mě příjemné překvapení, i přese všechno je stále platným divizním hráčem,“ pokyvuje trenér otrokovického celku. „Do Nivnice odešel Marek Bína, kariéru na nějaký čas přerušil také Kadlec,“ shrnul kolonku odchodů.

V případě příchodů je naštěstí pro otrokovický celek také dost zajímavý a především dlouhý seznam. „Ze Slovácka se nám podařilo přilákat Filipa Marka, ze Skaštic pro změnu Kvasničku,“ těší Lehkoživa, jenž má v přípravě celou další řadu zajímavých fotbalistů na zkoušku. Téměř na spadnutí přitom je příchod bývalého mládežnického 18letého fotbalisty, stopera ze Zlína Dvořáka. „Včera přišel a jeví se zajímavě. Stejně jako zkoušíme hned dva bratry, dvojčata Pokorné, kteří mládežnické časy strávili ve Zbrojovce Brno, ale v posledních letech se již přestěhovali do našeho regionu a naposledy hráli Ráječku či Velké Bíteši. I oni se jeví velmi dobře,“ těší trenéra, jenž o dalších jménech z taktických důvodů zatím hovořit nechtěl.

„Nejdůležitější bude, aby se nám uzdravili rekonvalescenti. Věřím, že se brzy dá dokupy Šiška, stejně jako po problémech s kolenem Votava a snad nic vážného to není ani v případě Votavy,“ klepe na dřevo kouč Baťova.

Jak se nakonec podaří poskládat tým, ukážou příští dny. A od toho se budou odvíjet ambice. „Potom, co nás potkalo v uplynulé sezoně, se v první řadě budeme chtít vyhnout záchraně! Podívejme se na situaci reálně, kádr není úplně na boj o špici. Ale bojovat ok střed tabulky, klidně vody je v našich silách a uděláme pro to maximum,“ slíbil za sebe, kabinu a i klub kouč Baťova Jindřich Lehkoživ.

Divizní fotbalisté Baťova zvládli duel 23. kola skupiny E a doma porazili Kostelec n. H. 1:0. | Video: Břenek Martin

Divizní fotbalisté Baťova zvládli duel 23. kola skupiny E a doma porazili Kostelec n. H. 1:0. | Video: Břenek Martin

Divizní fotbalisté Baťova zvládli duel 23. kola skupiny E a doma porazili Kostelec n. H. 1:0. | Video: Břenek Martin

SK BAŤOV - FC SLUŠOVICE 2:2 (1:0)

Branky Baťova: Kašík, Sotolář.

Baťov: Vitásek (Medek) - Zapletal, Lendler, Dvořák, Marek, Sotolář, Kašík, Chytil, Kopecký, Pokorný Michal, Pokorný Jan. Střídali Hink, Pšenčík.

FC BRUMOV - SK BAŤOV 4:3 (1:1)

Branky Baťova: Kopecký, Pokorný Jan, Marek

Baťov: Medek - Sotolář, Zapletal, Kašík, Buchta, Pokorný Jan, Chytil, Hink, Marek, Kopecký, Votava. Střídali: Vanda, Pokorný Michal.