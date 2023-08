/FOTOGALERIE a VIDEO/ Výsledkově nečekaně jednoznačnou záležitostí 4:0 skončil páteční duel divize E v Otrokovicích. Domácí Baťov střelecky táhl Pavel Tkáč, který pokořil obranu favorizovaného Slavičína hned třikrát!

Červená karta pro Juřicu. Hodně emocí přinesl páteční divizní duel Baťov - Slavičín. | Video: Zahnaš Jan

„Kluci odehráli dobré utkání. Jsem spokojen. Hodně nám pomohl povedený nástup a dvě rychlé branky a v neposlední řadě i vyloučení soupeře,“ přiznal trenér Baťova Jindřich Lehkoživ

Hned z první vážnější akce udeřili Otrokovičtí. „Po centru byl na správném místě Adam Bršlica. Klid nám dala druhá branka. Pak se více méně hrálo ve středu hřiště, hodně důrazně s hromadou faulů, na což doplatil slavičínský Juřica, jenž musel předčasně pod sprchy,“ označil jeden z klíčových momentů Lehkoživ.

I přesto hosté po přestávce přidali, poslali do hry Žůrka a nákopy se snažili zatlačit domácí. „Po hloupé chybě, kdy Tkáč vystihl malou domů, jsme přidali třetí gól a prakticky rozhodli o osudu zápasu. V závěru Tkáč zkompletoval hattrick. Vyhráli jsme zaslouženě, do vyloučení jsme prakticky Slavičín do ničeho vážného nepustili,“ zhodnotil duel trenér Baťova.

BAŤOV – SLAVIČÍN 4:0 (2:0)

Branky: 13., 55., 88. Tkáč, 2. A. Bršlica. Rozhodčí: Ehrenberger, ČK: 44. Juřica (Slavičín), 250 diváků.

Zdroj: Zahnaš Jan