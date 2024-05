Už se potřeboval rozjet, na jaře mu to gólově nelepilo. Vinou slabší produktivity měl…

Míč na kopačkách měli od začátku častěji Vsetínští, kteří ale naráželi na kompaktní obranu otrokovického celku.

Starostové vybojovali evropský titul ve fotbale! Z kterých obcí v našem kraji?

„Soupeř byl celý zápas kombinačně lepší, měl opticky navrch, ale na rozdíl od posledních duelů jsme konečně nenasekali tolik chyb,“ ocenil trenér, stejně jako pokusy svých svěřenců o ofenzivní steče.

„V prvním dějství měl náznak šance Šiška, ale stejně dopadly i výpady domácích. O to více mrzí, že i přes mé nabádání k obezřetnosti, jsme se jednomu zaváhání nevyvarovali, to když pět minut po přestávce jedno naše propadnutí Buchta řešil skluzem a domácí šli ze správně nařízené penalty do vedení. Poté jsme byli ještě nějakých deset patnáct minut pod tlakem a druhý gól v naší síti visel ve vzduchu. Naštěstí jsme vše ustáli a začali se opět osmělovat. Čekání na protiútoky se nám vyplatilo, když se po jednom z nich a střele z poza vápna prosadil Kašík,“ rozzářil se úsměv na tváři Lehkoživovi.

Vsetín dál rozdává body. Doma remizoval s Baťovem, v závěru plály emoce

A mohlo být ještě veseleji, kdyby po pokusu Sotoláře vsetínský gólman nevytáhl vynikající zákrok! „Asi za naši bojovnost zasloužená remíza, ovšem kaňkou je další ztráta hráče, kdy byl po pro mě běžné srážce bez varování vyloučen náš Sotolář. Nechápal jsem posouzení rozhodčího já ani lavička domácích. Ano, k vidění bylo důrazné utkání, ale bez větších zjitřených emocí,“ shrnul trenér Baťova, který se vzhledem k úzkému kádru pokusí s vedením klubu o zvrácení disciplinárního trestu pro jednoho z důležitých fotbalistů týmu. „Budeme psát odvolání, zkusíme to. Mám ale obavy, že jej stop na jeden zápas nemine,“ mrzí kouče.

O to více, když Baťov čeká domácí dvojutkání s přímými konkurenty v boji o záchranu – s Kostelcem na Hané a Všechovicemi.

„Nebude to žádná sranda, zvláště, když v současné personální neutěšené situaci nám více vyhovuje hrát u protivníků, kdy nám více než tvoření sedí vyčkávání na chybu soupeře,“ přiznal Jindřich Lehkoživ.

VSETÍN – BAŤOV 1:1 (0:0)

Branky: 50. z pen Bahounek – 67. Kašík. Rozhodčí: Krupa, ČK: 90. Sotolář (Baťov), 170 diváků.