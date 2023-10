/FOTOGALERIE a VIDEO/ V derby se na favorita vytáhli, dlouho živili naději na bodový zisk. Divizní fotbalisté Baťova nakonec ale v páteční předehrávce 11. kola podlehli Vsetínu 0:2, když střelecky nedokázali ubránit dvougólového Ondřeje Strachoně.

Trenér divizních fotbalistů Baťova po porážce se Vsetínem 0:2. | Video: Břenek Martin

„I přes prohru musím kluky pochválit, hlavně za odbojovanou druhou půli. Bohužel naše efektivita, potažmo dostávání se do gólových šancí je momentálně slabší,“ přiznává trenér otrokovického celku Jindřich Lehkoživ.

Domácí vzhledem k rozsáhlé marodce a trestům opět nastoupili v pozměněné sestavě. „Každé kolo se to mění, není to snadné. Nyní dostali prostor v záloze mladíci Chytil a Hink.

První poločas byl nervóznější, po změně stran a domluvě již byla odvážná, ale chyběly tomu góly,“ zamrzelo trenéra Baťova.

„Každé body z venku se počítají. Pro nás je to krásný výsledek," uvedl spokojený hostující trenér Lukáš Pazdera.

Valaši na půdě krajského rivala potvrdili velmi dobrou podzimní formu, dosavadní výsledky. Pokud by byli v koncovce přesnější a důslednější, mohli zvítězit ještě výraznějším rozdílem.

„Nechci ublížit Baťovu, ale se vším respektem k němu si nevybavuji žádnou jeho šanci. Pokud měl jednu, tak my pět nebo šest. Kdybychom vyhráli 0:4 nebo 0:5, tak se nikdo nediví. Kvalita byla na naší straně," říká Pazdera.

Výhru Vsetínu vystřelil útočník Ondřej Strachoň. Bývalý forvard Zlína B či Uherského Brodu se poprvé prosadil v 18. minutě, pojistku přidal chvíli před koncem. I když měl hrdina pátečního utkání další šance, na hattrick nedosáhl.

„V minulých kolech to padalo Zbrankovi, tentokrát to vzal na sebe Strachy. Jsem rád, že se o střílení branek stará více hráčů, že kluci dávají góly rovnoměrně. Nikdo ale není víc než tým," zdůrazňuje.

„Strachy už minule mohl dát dva nebo tři góly, vyšlo mu to až teď. V tréninku ale pracuje výborně, v zápasech je to pak vidět," přidává.

Domácí již sedm kol marně čekají na výhru, naposledy vyzráli nad Slavičínem. Co je příčinou nejtěsnějších porážek a bodových ztrát? „Odešlo nám hodně gólů, máme dost zraněných. Sestava je každý týden jiná, kluci se točí na postech, kde nejsou zvyklí. I tak nepropadáme herně ani výsledkově, ovšem chybí nám body a vstřelené branky,“ uvědomuje si Jindřich Lehkoživ a je odhodlán s týmem to co nejdříve změnit. „Nyní nás čekají tři duely na hřištích soupeřů, s přímými konkurenty.“

Ve Vsetíně panuje s dosavadními výkony a výsledky spokojenost, dobrá nálada drží i v polovině října. „Jsem rád, že jsme prodloužili sérii výher v řadě na tři. Blíží se závěr podzimu. Chceme v tom pokračovat, podávat výkony jako doteď. Jsem rád, že se věci z tréninku objevují i v zápasech, kluci si uvědomují, co za tím stojí. I proti bude také tento víkend bude krásný. Od pondělí se ale chystáme na další domácí zápas s Kozlovicemi," pronesl Pazdera.

Právě nadcházející duel s obhájcem divizního vítězství naznačí, jak na tom Valaši jsou. Oba týmy mají ty nejvyšší ambice, dělají si zálusk na postup do MSFL.

„My hledíme hlavně na sebe, ale bych byl asi hodně naivní, kdybych říkal, že kluci tabulku nesledují. Samozřejmě chceme dál tlačit na soupeře před námi. Pro nás je hlavní, že jsme nahoře a dobře reprezentujeme Vsetín, který je spíš hokejové město," dodal Pazdera.

Divize E, 11.kolo

SK BAŤOV 1930 - FC VSETÍN 0:2 (0:1)

Branky: 18. a 85. Ondřej Strachoň. Rozhodčí: Mrázek – Slováček, Jílková (Březáček). Diváci: 280.