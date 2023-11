/FOTOGALERIE a VIDEO/ Smolná porážka, jako celý podzim. Divizní fotbalisté Baťova tráví již devátou porážku, kdy na domácím hřišti v rámci 15. kol skupiny padli s jeho lídrem 1:2. Strání vstřelilo rozdílovou trefu v nastavení.

Fotbalisté Baťova hráli se Stráním | Video: Mojmír Zapletal

„To už není možné, kalich hořkosti jsme si vypili do dna. Mimo úvodních dvaceti minut, kdy jsme byli příliš zakřiklí a měli ze soupeře zbytečně velký respekt, jsme sehráli naprosto vyrovnaný zápas. Navíc za stavu 1:1 jsme mohli jít do vedení, stejně jako zahrozil i protivník. Byl to typicky remízový zápas,“ byl po utkání přesvědčen kouč otrokovického týmu Jindřich Lehkoživ.

Zdroj: Mojmír Zapletal

O to více jej bolel samotný závěr, kdy lídr divize E vstřelil vítěznou branku. „Strání celý zápas házel na naší půlce dlouhé auty do šestnáctky. I ten poslední jsme odvrátili, ale odražený míč z hranici velkého vápna ¨z nohy Hruboše prošel nečekaně do naší sítě. Velká smůla,“ ulevil si.

Stejně jako celý tým je rád, že nepovedený podzim je za nimi, ze 14, příčky a náskokem jediného bodu na poslední Nový Jičín se ale radovat nemohou. „Škoda, že jsme na závěr proti prvnímu nebyli odměněni remízou. Cíl pro další dny a odvety je jasný – udržet stávající kádr a částečně jej doplnit. Pro záchranu uděláme maximum,“ hlásí náladu z kabiny Lehkoživ.

Zdroj: Mojmír Zapletal

Stejně jako je pevně rozhodnut pokračovat v rozdělané práci. „Nechci utíkat, chuť uspět s Baťovem mám stále! Navíc jsem měl krátký čas vepsat do týmu svůj rukopis, když jsem do Otrokovic přišel až pár dnů před startem sezony. V neposlední řadě jsem situace, které se na podzim udály tomuto týmu, ve své kariéře nezažil. Věřím, že jaro bude výrazně lepší,“dodal optimisticky Jindřich Lehkoživ.

Zdroj: Mojmír Zapletal

Divize E, 15. kolo -

SK BAŤOV 1930 - FC STRÁNÍ 1:2 (0:0)

Branky: 65. Adam Bršlica - 55. a 90. Filip Hruboš. Rozhodčí: Pavlica – Smýkal, Votava (Piňos). Diváci: 220.