Pro předplatitele

Martin Břenek dnes 14:49

/FOTOGALERIE/ Získané tři body ze Vsetína nepotvrdili. První domácí porážku sezony tráví divizní fotbalisté Slavičína, které vybral ambiciózní Bzenec. „Donedávna to byl náš oblíbený soupeř, ale v posledních duelech nám to s nimi nejde. Není to o soupeři, ale o nás. Porážka mrzí, musíme dál makat,“ vybízí své svěřence trenér Slavičína Petr Slončík.