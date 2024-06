/FOTBAL/ Tu ránu slyšeli i na opačném konci Otrokovic ve Kvítkovicích! Fotbalisté Baťova po pátečním výprasku na půdě vítěze Strání trnuli do poslední chvíle, aby o své záchraně coby posledního celku nad čarou se dozvěděli až v sobotu večer.

Trenér divizních fotbalistů Baťova Jindřich Lehkoživ k ambicím v odvetné části. | Video: Břenek Martin

„Žádné společné sledování sobotních výsledků se nekonalo. Kluci ale byli ve spojení, já pro změnu se svým kolegou, asistentem Pavlem Gerychem. Upřímně, spadl nám ze srdce velký kámen, balvan. Udrželi jsme se ale zaslouženě,“ je i přes všechny peripetie přesvědčen hlavní kouč Baťova Jindřich Lehkoživ.

„Něco podobné jsme už zažil kdysi po příchodu do třetiligového Hulína, kde nám k udržení pomohlo nepřihlášení Opavy. První rok dopadl špatně, v následném jsme skončili třetí. Nezlobil bych se, kdyby se to opakovalo nyní na Baťově,“ pousmál se.

Ze sedmičky před posledním víkendovým divizním kolem přímo ohrožených sestupem, kdy jeden celek měl doplnit kvarteto „padajících“ Stará Říše, Přerov, Bruntál a Jeseník, byl právě jen otrokovického tým, který nebodoval.

Nejdůležitější ale bylo, že z „déčka“ Pelhřimov jen remizoval. „V našich propočtech mohl vyhrát o tři branky, naštěstí v zápase neustále dotahoval a se Starou Bíteší nedokázal výsledek otočit ve svůj prospěch a jen remizoval,“ oddechl si zkušený kouč, podle kterého měl jeho výběr o své záchraně rozhodnout mnohem dříve.

„Třást se do poslední minuty bylo zbytečné. I proto velmi bolí ztráty v duelech s Jičínem či Rýmařovem, kdy nás góly v posledních minutách, nastavení připravily o několik bodů. Škoda, že jsme to i v našem neideálním složení nechali zajít tak daleko,“ poznamenal Lehkoživ.

Žádná dodatečná, sobotní narychlo oslava udržení se organizovaně nekonala. „Už po zápase se Stráním jsme měli zakončenou, někteří se totiž následně vydali na dovolenou. Já osobně jsme si včera dal na naši záchranu pohárek piva, naštěstí nemuselo být černé,“ hýřil dobrou náladou hlavní kouč týmu z Otrokovic. „Jak na tom byli kluci nevím, to si řekneme na našem posledním pátečním setkání, kde se spíše budou probírat formality a organizační věci.“

Podle všeho by měl u týmu Baťova Lehkoživ pokračovat i v další sezoně. „Zatím tomu vše nasvědčuje, nerad bych odcházel od rozdělané práce. Ve středu mám s vedením jednání, musí ale dojít k oboustranné dohodě. V takovém stavu našeho kádru nemůžeme pokračovat, musíme jej doplnit,“ zdůraznil kouč.

Otrokovický celek, který se netají sázkou na vlastní odchovance, má nyní generačním problém. „Kopecký, která se dostal i do základu mě mile překvapil, ale nejde hrát se čtyřmi dorostenci, z toho dvěma je jen 16 let. To se projevilo naposledy proti fyzicky vyspělému soupeři ze Strání!“

Navíc už v minulých dnech oznámili konec v Otrokovicích Marek Bína. „K tomu Pavel Bršlica přerušil kariéru a Adam Bršlice přijal nabídku Kozlovic. Na základě těchto faktů a aby to mělo smysl, potřebujeme minimálně čtyři kvalitní hráče do základu, ale ne na lavičku,“ upozornil Lehkoživ.

Jeho svěřenci si po pátečním setkání dá od fotbalu nějaký den pauzu. „Podle všeho asi do 10. července. Vše si ale upřesníme s kluky v pátek,“ dodal Jindřich Lehkoživ.