Úvodní branku vstřelili domácí Hanáci. „Na podzim je to už naše klasika. Přitom jsme se snažili od začátku hrát svůj fotbal, nicméně na těžkém terénu jsme udělali v rozehrávce chybu, hráč podklouzl a soupeř šel sám na bránu. První pokus ještě gólman zachránil, na dorážku ale už byl krátký,“ nyní již s úsměvem hodnotí Slončík.

„Kluci se naštěstí dál snažili hrát fotbal, byli jsme více na balonu, kdy domácí spíše jen nakopávali míče a čekali na naše chyby. Naštěstí ty nepřišly a naopak my ještě z mnoha šancí do přestávky výsledek otočili,“ oddechl si Slončík, přičemž vyrovnávající branka přišla po kombinaci z pravé strany a druhý po ztrátě soupeř a následném kontru.

Po přestávce domácí logicky přidali. „Po obrátce to ale už byl spíše boj, terén po dešti uvadal, byl horší na kombinaci. Domácí dál nakopávali balony do vápna, ale my si je pohlídali a do vážnější šance je nepustili. Druhá půle už nebyla z obou stran už tolik o fotbale,“ dodal Petr Slončík, jehož výběr čeká poslední duel, před sými fanoušky výjimečně už v sobotu od 13.3é hodin proti Přerovu.

ŠTERNBERK – SLAVIČÍN 1:2 (1:2)

Branky: 12. Zifčák – 24. a 42. Staněk. Rozhodčí: Jílková, 175 diváků.