Domácí se dostali rychle do vedení a do přestávky padlo ještě po jedné brance na každé straně. Po změně stran dostalo v sestavě domácích prostor několik dorostenců a snad i proto účastník krajského přeboru si vytvořil několik šancí a dokázal vyrovnat. Závěr ale patřil TVD.

„Duel splnil účel, ve vyrovnaném zápase jsme proměnili své šance, po prostřídání pěti dorostenci i oni zaslouží pochvalu, jak to zvládli,“ vzkázal Slončík do kabiny domácích.

Po odchodu Viktora Rožka do Rakouska, Pavla Škubníka do Nivnice a návratu Höniga do Zlína se v sestavě Slavičíňanů objevila nová akvizice - Erik Hradil, který přišel z Rakouska. „Před časem v našem klubu už působil. Mohu s ním počítat na kraj zálohy, křídlo. Určitě je posilou,“ potvrdil Slončík, který nevyloučil další příchod nějaké posily. „Nevím, zda to klapne. Pozorně sledujeme i uzavírání kádru regionálních ligových klubů. Jsme trpěliví,“ pousmál se kouč, jenž navíc čeká na uzdravení dalších členů kádru. „Bohužel stále mimo hru jsu i dlouhodobě zranění Fiala a Malenovský. Další se snad dají dokupy,“ věří Petr Slončík.

Další přípravné utkání odehrají Slavičané v sobotu 2. března proti Hluku v Hrádku (10).

FC TVD SLAVIČÍN – BRUMOV 4:2 (2:1)

Branky: Staněk 3, Jakubowicz z pen.