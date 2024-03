FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

O osudu sobotního duely rozhodly trefy Školníka s Hradilem. „Utkání mělo slušnou úroveň, kdy větší kvalita byla přece jen na naší straně. Výhra mohla být výraznější, ale jeden gól nám nebyl uznán pro ofsajd a také jsme měli problém se prosadit ve finální fázi, poslední třetině hřiště. I tak duel splnil očekávání,“ pousmál se Slončík.

Se zimní přípravou je spokojen. „Při výběrů soupeřů jsme šli více do fotbalovosti, což například Hluk bezezbytku potvrdil. Má kvalitní hráče, co chtějí hrát fotbal. Uvidíme, co nás čeká v divizi. To bude větší válka!“ zvedá varovně prst trenér TVD a již má jasno o sestavě pro úvodní mistrovské utkání.

„Rýsuje se, stejně jako vím, že s ní budu muset míchat. Někteří hráči už mi oznámili, že budou mít dvě kola absence kvůli osobním aktivitám,“ pokrčil rameny a dodal. „Celou přípravu hledám základní sestavu, ale poradím si!“

Stejně jako s obsazením pozice stopera, kde řešil největší problém. „Potřetí zde dostal protosr mladý dorostenec David Hamalčík a svým výkonem potvrdil, že si zaslouží šanci i v ostrém zápase,“ nechal nahlédnout do svých karet Slončík.

„Na domácí premiéru s Novými Sady se musíme řádně nachystat, čeká nás něco jiného, než bylo v přípravách. Věřím, že duel zvládneme,“ netají se kouč, jen ještě netuší, na jakém povrchu se bude hrát. Na trávě nebo umělce. „Bude záležet na počasí, které se zatím tváří hezky.“

Stejně tak bude sledovat vývoj na přestupovém trhu, odkud by Valaši rádi ještě nějakou posilu získali. Zvláště, když jsou dlouhodoběji mimo hru hned tři fotbalisté – Žůrek, Malenovský a Fiala. „Jdeme do boje,“ vzkázal odhodlaně Petr Slončík.

SLAVIČÍN – HLUK 2:0 (1:0)

Branky: Školník, Hradil.