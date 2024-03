„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém se střídaly pasáže, kdy měl každý tým více ze hry. Rozhodla ale větší efektivita a naše zbytečné ztráty míče,“ smutnil po utkání zklamaný trenér Baťova Jindřich Lehkoživ.

Na výkonu otrokovického výběru bylo poznat, že se poprvé představil na přírodní trávě. „Hlavně v úvodu to bylo na nás znát, chyběly nám kombinační věci. I proto byl Přerov aktivnější a první si vypracoval dvě tutovky. Pak se ale hra postupně vyrovnala a i my měli velké šance, tu největší spálil Bršlica, když přehodil gólmana, ale pak nedokázal dostat míč do sítě,“ mrzí ještě nyní trenéra hostů.

O osudu zápasu tak rozhodla 29. minuta. „Bolí to o to více, že k tomu došlo po ztrátě míče v naší moc na půlce hřiště. Navíc domácí byli úspěšní i kvůli teči střely Repčeka. Nešťastným řešením jsme dostali Přerov na nohy,“ poznamenal Lehkoživ.

V dalších minutách zápasu to byli jeho svěřenci, kteří byli aktivnější a sahali po vyrovnání. „Byli jsme více na míči, největší, stoprocentní možnost vyrovnat měl Šiška, ale gólman Kratochvíl fantastickým zákrokem svůj tým podržel. Postupem času domácí čím dál více čekali na brejky a po jedné naší zbytečné ztrátě a další chybě na půlce hřiště druhým gólem rozhodli,“ doplnil druhý důležitý moment utkání trenér poražených.

Zdroj: Zapletal Mojmír

Kromě bodové ztráty jej však mrzí ztráta personální. „Když jsme střídal Adama Bršlicu, ještě jsem netušil, že si v průběhu zápasu zlomil zánártní kůstku. Co to znamená? Jsme úplně bez útočníka! Neskutečné,“ nechápavě kroutí hlavou, jak je jeho výběr zdravotně zkoušen.

„Stále jen čekám, kdo se uzdraví. Když se jeden vrátí, minimálně další jde na marodku. Něco takového nepamatuji,“ zopakoval již po několikáté otrokovický Jindřich Lehkoživ. „Nic ale nebalíme, jdeme zápas od zápasu a budu dál čekat, kdo se uzdraví, bude zcela fit.“

PŘEROV – BAŤOV 2:0 (1:0)

Branky: 29. Repček, 72. Caletka. Rozhodčí: Svoboda, 210 diváků.