V metru i na ulicích je to znát na první pohled. Paříž žije olympiádou. Symboly…

Domácí by se velmi rychle vrátili o soutěž výše, naopak Baťov po uplynulém strastiplném ročníku myslí primárně na záchranu, stabilizaci kádru. O to více bylo překvapivé, jak hosté duel zvládli.

„Z pohledy taktiky a disciplíny kluci zaslouží jedničku, hrou v bloku se nedopustili žádné chyby!“ nešetřil chválou trenér.

První půle přitom byla vyrovnaná jen s pološancemi. „Na rozjezd sezony dominovaly defenzivy. Po přestávce nám pomohlo rychlé vedení, kdy po přetaženém centru byl míč vrácen pod sebe a dobíhající Dvořák se trefil přesně. Bohužel inkasovaná branka byla jako přes kopírák,“ popsal klíčové okamžiky zápasu, aby se v posledních deseti minutách už hrálo za nerozhodného stavu.

„Škoda situace chvíli po inkasované brance, kdy Pokorný rozezvučel tyč a z následné dorážky jsme netrefili odkrytou bránu! To by byl hřebíček do rakve domácích,“ zamrzelo trenéra.

Byly to však Hranice, které po prostřídání po přestávce byly více na míči. V samém závěru však za oplácení Kišky dohrávaly v oslabení. „Naše defenziva ale i pro mě fungovala velmi dobře. Vyhrát v Hranicích by bylo pro soupeře tvrdé,“ pousmál se Lehkoživ.

Spokojen je také se zdravotním stavem týmu, který dorazil k prvnímu zápasu v nečekaně téměř kompletním složení. „Mimo hru byl zdravotně Lendler, na dovolené byl Šiška. Byl fajn pohled na naši střídačku, kolik jsem měl k dispozici hráčů,“ směje se trenér Baťova.

A jak to vypadá s případnými posilami last minute? „Aktuálně to nevypadá. Nikdy neříkej nikdy, ale opět vsadíme na naše mladé odchovance, kteří mají opět více zkušeností než loni. Jsme připravení s nimi pracovat,“ upřesnil Jindřich Lehkoživ, jehož výběr v sobotu doma se Šumperkem.

HRANICE – BAŤOV 1:1 (0:0)

Branky: 79. Olawunmi – 54. Dvořák. Rozhodčí: Šafrán. ČK: 90. Kiška (Hranice), 232 diváků.