„Na ambice se zeptejte předsedy Jardy Lacigy. Už nyní jsme ale měli možnost postoupit, ovšem měli jsme avíza, že ne všichni budou pak u nás pokračovat. Je třeba se na divizi pořádně připravit. Jak na tom budeme, se mě zeptejte až na konci sezony,“ pousmál se jinak náročný kouč Fatry.

Třaskavý přestup. Kapitán Krajča po 11 letech opouští Baťov

Vedení se nakonec podařilo kádr v zásadě udržet po hromadě. Domů do Slavičína se vrátil Adam Jakubowicz, Marek Němec zamířil do konkurenčních Osvětiman a gólman Jiří Balážík ukončil kariéru. „Všichni tři jsou citelná ztráta, patřili do základní sestavy. I proto jsme museli kádr adekvátně doplnit,“ přiznal Horňák.

Největší posilou se tak ukázal příchod Pavla Krajči z nedalekého, divizního Baťova. „Týmu pomůže, je to fotbalový univerzál, s jeho zkušenostmi a přístupem zahraje všude,“ těší trenéra. „Vyzkoušeli jsme jej v útoku, záloze, kde se dostal nejvíce do hry. Ulevil pravé straně, a nyní se snažíme mu najít rychlejšího beka, jenž by jej podpořil v útočení,“ má jasno trenér, jehož potěšil i příchod dalšího hráče z Otrokovic – obránce Kozubíka. „Pořád ale hledáme levého obránce a druhého gólmana. Zde nás aktuálně tlačí bota,“ přiznal.

Také v napajedlech byla příprava krátká. „O to ale intenzivní a výživná. Kluci chodili ve velkém počtu, tréninky byly i ve vedrech náročné, bez zbytečných prostojů. Za mě byla příprava lepší, než ta v zimě, kdy je dlouhá a moc nebaví,“ vypozoroval Horňák.

Startuje MSFL. Znojmo nemá žádného českého hráče. Co na to krajští rivalové?

Jeho výběr v přípravných zápasech převážně slavil úspěchy – porazil Březnici (5:1) a Staré Město (4:2), aby v generálce poprvé padl s HFK Olomouc (0:3). „Nezvládli jsme jej spíše jen výsledkově. Odehráli jsme totiž vyrovnanou partii, kdy jsme chvílemi byli i lepší. Ale trefili jsme jen tyč a soupeř pak dal tři slepené góly,“ upozornil trenér.

Na úvod soutěže čekají Napajedla Štítná a poté křest ohněm ve Kvasicích. „Ty budou pod vedením Vlastimila Chytrého hlavní favorit! Silní ale budou i Brumov a s koučem Hlavňovským i Slušovice. Podcenit nesmíme ani nováčky. Protože jsme v minulosti působil v Rožnově, hodně jich v Hrachovci znám. Snad se ještě poznáme,“ směje se Zdeněk Horňák.