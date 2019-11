„Bylo to zasloužené vítězství a dílo kolektivu. Všichni co na plac vlezli, udělali maximum,“ pochvaloval si trenér Viktorie Otrokovice Dan Matuška.

Stejně jako s Vrchovinou vyzdvihl pracovitost týmu, která přitom většinu podzimu mužstvu scházela.

„Bez práce a bojovnosti to nejde. To kluci pochopili a byli ochotní pracovat navzdory terénu. Hrálo se spíš ragby, chtěli jsme pro sebe získat co nejvíc prostoru a prosadit se. Dařilo se nám to, byť soupeř byl také pracovitý. Šancí moc nebylo, ale byli jsme výrazně lepší, což mě překvapilo,“ přiznal Matuška.

Jediný gól zápasu byl připsán Michalu Minářovi, který po rohovém kopu uklidil míč do sítě.

„To byl šťastný gól ze standardky, který si dali prakticky sami,“ glosoval brankovou situaci Matuška.

Ve druhé půli Rosice zahrozily až v závěru, ve třetí minutě nastavení jeden hráč hostů upadl ve vápně a dožadoval se penalty, ale sudí byl jiného názoru.

„Druhou půlku jsme se drželi, až v závěru se soupeř vzchopil a snažil se s výsledkem něco udělat. Měl tam jednu skrumáž, kterou jsme zvládli,“ oddechl si Matuška.

VIKTORIA OTROKOVICE - ROSICE 1:0 (1:0)

Branky: 35. Minář. Karty: 61. Malý, 90+3. Novák – 79. Vítámvás, 88. Koláčný 90+3. Zádrapa, 90+4. Drbal.

Viktoria Otrokovice: Semanko – Malý, Fiala, Vavřík, Jasenský (C), Bahounek (71. Vybíral), Přikryl, Minář (84. Novák), Vašulka, Dekleva (46. Minx), Mlýnek.

Slovan Rosice: Zádrapa – Zezula, Kršák (64. Trtílek), Novák, Černý, Pazourek (78. Moučka), Malata (C) (67. Kirschner), Selinger (67. Kugler), Vítámvás, Drbal, Nedvěd (64. Koláčný).