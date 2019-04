Valaši se ovšem na víkendové povinné body, proti Hranicím hodně nadřeli, když museli výsledek otáčet.

„V duelu bohatém na šance jsme měli navrch, byli nebezpečnější a zaslouženě uspěli. Ovšem i Hranice prokázaly kvalitu, mají dobře poskládané mužstvo,“ ocenil kouč TVD Petr Slončík.

SLAVIČÍN - HRANICE 3:1 (1:1)

Do vedení šli hosté, domácí však rychle srovnali krok o skóre.

„Na úvod jsme nezachytili soupeřovu hru středem, ovšem Školník podobě z krásné individuální akce ze své půlky také skóroval. Postupem času jsme převzali otěže zápasu, byli důraznější,“ poznamenal trenér domácích, jehož výběr po změně stran měl navrch.

„Měli jsme řadu šancí, dvakrát trefili břevno, na druhou stranu i Hranice měly příležitosti, jednu velkou šanci.

Zápas zlomily dva slepené góly – dohrávka standardky Elšíkem a po krásné akci Goni trefa Petra Švacha. Ve zbytku času jsme již výsledek kontrolovali,“ konstatoval spokojeně Slončík, jehož výběr jde v tabulce do tříbodového trháku.

„Jsme rádi, že se nám daří, kluci vnímají sílu týmu, ale naši pozici a sérii neřešíme. Pro nás je zásadní, že i přes prostřídání stále udržujeme kvalitu. Ta společně s přístupem a týmovým pojetím je zásadní. Co z toho vyleze za výsledek, to je sekundární. V každém zápase chceme uspět a na konci se vše sečte. Určitě bychom chtěli skupinu vyhrát. Více neřešíme,“ zopakoval svůj postoj k případnému postupu do MSFL trenér Slavičína Petr Slončík, jehož tým, který drží jarní neporazitelnost, prověří za týden třetí celek soutěže z Nového Jičína.

Branky: : 23. Školník, 75. Elšík, 76. P. Švach - 10. Marek. Rozhodčí: Mankovecký, 260 diváků.

Slavičín: Vypušťák – Zvoníček, Elšík, Kocián, Horáček, P. Švach (82. Salajka), Školník, Mezírka, Kalus, Juřica (71. J. Fojtů), Žůrek (59. Goňa). Trenér: Slončík.