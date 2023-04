Bystřický vedoucí týmu za napadení dostal roční distanc a pokutu! Co na to říká?

Osud, přesněji začátek utkání byl dlouho na vážkách. Také Valašsko zasáhly sněhové přeháňky.

„Hřiště se muselo hned dvakrát shrnovat a čekalo se na rozhodnutí sudích před utkáním. Třebaže fotbalové podmínky nebyly ideální, nakonec kopaná dostala zelenou,“ popsal situaci na hrací ploše domácí kouč ,který s aktéry musel ještě v první půlce strpět sněhovou chumelenici.

Na velmi těžkém terénu se bojovalo o každý centimetr hřiště a balon. „Stavu terénu odpovídala také úroveň zápasu – nebyla moc pohledná, spíše bojovná. Zpočátku jsme se snažili o kombinaci, ale dlouho to nešli. I tak jsme šli do vedení,“ zaradoval se Slončík.

Po změně stran Bzenec vyrovnal, aby o výhře Slavičína rozhodl z penalty Školník. „Byli jsme šťastnější. Musím objektivně přiznat, že i soupeř měl kvalitu a šance. Naštěstí nás podržela dobrá defenziva v čele s gólmanem. Utkání bylo spíše remízové,“ zopakoval trenér.

I přes poslední vítězství v Přerově přitom udělal hned čtyři změny v sestavě. „Dokud je celý kádr zdravý, chci jej vytížit celý,“ vysvětlil.

Po víkendu se tak do čel vyhoupli jeho svěřenci. „Fajn pohled do tabulky, ale my to neřešíme. Zajímají mě hlavně výkony. Vzhledem k podmínkám nyní nebyl ideální, ale o to větší motivaci nyní budeme mít v Brně,“ dodal Petr Slončík.

FC SLAVIČÍN - TJ BZENEC 2:1 (1:0)

Branky: 13. Dekleva, 67. Školník (pen.) - 62. Kasala. Rozhodčí: Malý, 100 diváků.