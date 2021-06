Zápas měl od počátku poměrně slušné tempo. Na obou stranách však bylo příliš mnoho nepřesností. Domácí trenér Petr Slončík měl výhodu v tom, že během devadesáti minut stihnul protočit hned dvě jedenáctky.

O první trefu se postaral výstavním gólem v úvodu utkání domácí Rožek. „Situaci jsme nezvládli. Domácí hráč dokázal zaběhnout za naši obranu a parádní bombou pod břevno otevřel skóre. Naštěstí jsme hned vzápětí po pěkné kombinační akci dokázali vyrovnat,“ poznamenal k úvodu zápasu Martin Onda, trenér ČSK Uherský Brod.

Míč sice nejdříve dvakrát orazítkoval břevno, ale nakonec skončil v síti. O parádní trefu se postaral "žokej" Martin Váňa.

Pár minut před odchodem do kabin strhl vedení na stranu domácích Juřica. „Příčinou inkasovaného gólu bylo naše nedůrazné bránění ve vlastním pokutovém území,“ poznamenal k tomuto momentu Onda.

Podle trenéra hostů mohlo v první půli padnout gólů daleko víc. „Do poločasu jsme si vytvořili nepřeberné množství šancí. Bohužel bez gólového vyjádření. To mě hodně mrzí. Je vidět, že nám chybí herní praxe. Covid bohužel udělal své. Začínáme vlastně od bodu nula,“ přiznal Onda.

Ve druhé půli byla hra opět vyrovnaná, bylo poznat, že oba týmy prostřídali sestavy. V 60. minutě neproměnil největší tutovku Mančík. Do konce utkání se do zajímavých možností dostali Michalec, Jaroněk, Švrček, ani jeden z nich nedokázal z dobré pozice přesně zakončit. Podobné příležitosti ke vstřelení branky měli i domácí. Diváci se však už gólu nedočkali.

„Zápas jsme odehráli po dlouhé půlroční pauze a je logické, že to na hřišti bylo vidět. V utkání byly na obou stranách k vidění zajímavé momenty. Velmi mnoho slibných akcí však ukončilo mnoho nepřesností v mezihře. Máme dva měsíce na to, abychom do hráčů zase vrátili herní návyky,“ dodal Onda.

Další zápas odehrají muži ČSK Uherský Brod na hřišti FC Elseremo Brumov. Hrát se bude v pátek, nebo v sobotu.

Přípravný fotbal -

FC TVD Slavičín - ČSK Uherský Brod 2:1 (2:1)

Branky: Rožek, Juřica - Váňa

Slavičín: 1. poločas: Vypušťák (Kuja) - Šmotek, Kocián, T. Švach, Mezírka - Kalus, Školník, P. Švach - Rožek, Salajka, Juřica.

2. poločas: Kuja (Jelínek) - L. Šebák, Škubník, Kalus, Salajka - Horáček, Hradil, Šťastný - Blanař, Staněk, Fojtů. Trenér: Petr Slončík.

Uherský Brod: Jícha (46. Kratochvíl) - Košák (65. Kúdela), Vrága, Lorenc, Nevařil (46. Mančík) - Sklenář (46. Malenovský), Josefík, Šmatelka (46. Švrček) - Flasar (65. Konečný), Váňa (46. Michalec), Gettler (46. Jaroněk). Trenér: Martin Onda.

Autor: Milan Těthal