První polovina nebyla podle jeho představ.

„Trošku jsme se hledali, Havířov hrál dobře, navíc chtěl hrát fotbal, což v krásném prostředí bylo skvělé. A protože se nám podařilo ubránit soupeřovy nebezpečné situace, první fázi jsme přežili bez úhony,“ oddechl si trenér lídra, jenž po změně stran již začal poznávat své svěřence. Byli silnější na míči, přímočařejší a hlavně přesnější.

„Kluci se rozkoukali, začali být nebezpeční. Navíc nám pomohl faul soupeře ve vápně při stažení Žůrka, kdy jsme šli z penalty do vedení. Současné vyloučení domácích bylo přísné, osobně nejsem v tomto případě zastáncem dvojího trestu. Zatímco my se uklidnili, ze strany domácích do hry vstoupily emoce a fotbal ustoupil. Škoda,“ posteskl si Slončík.

„I kdyby sudí neposlal domácí do deseti, zápas bychom vyhráli,“ je přesvědčen trenér, jehož výběr čeká o víkendu zápas na půdě ambiciózního Frýdlantu. „Ten hodně ukáže a napoví,“ pousmál se Petr Slončík.

HAVÍŘOV – TVD SLAVIČÍN 0:3 (0:0)

Branky: 61. Mezírka (pen.), 69. Kořenek, 78. Školník. Rozhodčí: Svoboda, 150 diváků. Slavičín: Vypušťák – Elšík, Kořenek, Horáček, P. Švach (71. Školník), Goňa, Mezírka, Kalus, Šebák (86. Kocián), T. Švach, Žůrek (66. Juřica). Trenér: Slončík.