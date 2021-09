Vsetín poté získal vodu na svůj mlýn a vedení dlouho kontroloval. „Dobře bránil navíc měl šikovné kluky vepředu, těžko jsme je dokázali ohrozit. Pořád se hledáme, bude nám chvíli trvat, než se opět dostaneme do naší herní pohody a tempa,“ zopakoval kouč TVD, který se nakonec dočkal v samém závěru. „Po naší průnikové přihrávce přišel faul a naštěstí jsme z penalty srovnali. Bohužel opět mám hromadu zraněných,“ dodal Sločík.

Divizní duel ve Slavičíně neměl patřičnou úroveň. „Chybělo tempo a z naší strany více nasazení. Kluci se snažili o fotbal, ale trápili se v kombinaci. Také soupeř byl kvůli absencím rozbitý, o to více mrzelo, že jsme mu první gól nabídli sami,“ zlobil se Slončík.

Bod z kategorie last minute vybojovali o víkendovém 7. kole divizní fotbalisté Slavičína. V derby se Vsetínem poločas prohrávali, aby spásu zajistil z poslední akce a penalty v páté minutě nastavení Petr Švach.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.