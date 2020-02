„Rozhodl jeden brejk v závěru. Vyhrál šťastnější,“ zhodnotil trenér TVD Michal Švach přípravný duel s třetiligovým soupeřem.

Valachy na začátku roku trápí zdravotní nepohoda. Do hry proti kvalitním týmům tak nastupuje silně kombinovaná sestava.

„Lepíme to, jak můžeme, na kvalitě je to znát. Naštěstí to nejsou vážná zranění ani nemoci, navíc mimo hru jsou i studenti. Trénujeme tak v deseti dvanácti lidech,“ spočítal trenér TVD.

Dalším problémem přípravných zápasů je počáteční obrovská nekoncentrovanost.

„Než se rozkoukáme, lovíme brzy balon ze sítě. I nyní jsme dotahovali třígólové manko,“ nechápe Švach.

Jeho tým ale prokázal srdíčko a deset minut před koncem dokázal díky Petr Švachovi vyrovnat na 4:4.

„A to ještě zahodil penaltu. Přestřelka se divákovi musela líbit, my ale v závěru doplatili na hru vabank. Chtěli jsme za každou cenu výsledek otočit, místo toho jsme padli,“ zamrzelo Michala Švacha.

I přes potíže je s průběhem přípravy spokojen.

„Problémy jsou všude. Kluci se zlepšují, mají chuť. Ano, proti ligovým rezervám jsme jinde, soupeřovi mladíci mají jinou rychlost a tlak na míč. Ale až budeme kompletní, také budeme silní,“ je optimistou trenér.

Další utkání sehrají Slavičínští příští sobotu 7. března na umělé trávě v Hrádku s rezervou Zbrojovky Brno.

FC TVD SLAVIČÍN - LEDNICKÉ ROVNÉ 4:5 (1:3)

Branky: P. Švach 4. Slavičín: Vypušťák Jelínek – Goňa, Mezírka,, T. Švach, Salajka – Horáček, M. Švach, A. Fojtík – Šťastný, Bartoš, Juřica.