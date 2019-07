„Čeká mě zcela nová role, uvidíme, jak si vše sedne a bude fungovat na hřišti. Doteď jsem byl zvyklý vše řídit od čáry,“ usmívá se 29letý středopolař, asistent a člen vedení klubu, který oslavil nečekaně druhý postup za sebou. „Ten nikdo nečekal. A jestli přidáme třetí? To asi ne, zůstáváme pevně nohama na zemi. Budeme opět poznávat nové týmy, stadiony, města. Reálně budeme rádi, pokud nebudeme mít problémy se záchranou, nejlépe hrát klidný střed,“ má jasno Motal.

Hlavním trenérem Skaštic bude i v páté sezoně za sebou Roman Kolenič. Ale protože držitelem požadované trenérské licence A je jeho asistent, na papíře a v zápisech si role vymění. „S prací Romana panuje v klubu spokojenost, pod jeho taktovkou tým třikrát postoupil. Naše spolupráce funguje výborně, vše spolu konzultujeme,“ potvrzuje hrající asistent.

S přípravou začali ve středu odpoledne, jako ve většině týmů společně první a rezervní tým. „Na tréninky by mělo chodit okolo dvacítky fotbalistů, makat budeme třikrát týdně a do startu stihneme o víkendu tři přáteláky. Předgenerálkou a fotbalovým svátkem by pro nás měl být premiérový duel v Mol Cupu s třetiligovým Blanskem, kde mám několik kamarádů, navíc tento duel oficiálně otevře naši novou hrací plochu. Už se po půlroce azylu v Chropyni těšíme,“ netají se Motal a společně s kolegy pracuje na posílení týmu, kde základem úspěchu bylo udržení kanonýra a nejlepšího střelce krajských soutěží Zdeňka Konečníka. „To je náš klenot, který už nemá ambice a chce hrát jen doma, u nás. Protože nikdo neodchází, na testy jsme si pozvali tři čtyři mladé fotbalisty z okolí. Potřebu posílit cítíme na postu stopera,“ přiznává.