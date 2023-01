Kouč Slavičína o postupu nebo malém zaujetí mladých. Jakou první posilu zkouší?

Se společnou přípravou začali po necelém měsíci volna v pátek 13. ledna. „Uvidíme, zda to byl šťastný den,“ s úsměvem poznamenal kouč nováčka, jenž na tréninku přivítal početně velkou skupinu. „Jsou tam nějaké pracovní a zdravotní absence, ale nálada byla výborná, plná odhodlání. Navíc kluci ani během pauzy nezaháleli, hráli sálový fotbal či lední hokej. Posílat kluky na váhu, jak to dělal trenér Bohumír Zenkl ze seriálu Okresní přebor, jsem proto nemusel,“ dodal dobře naladěný kouč.

Přestože žádný z hráčů Baťova fungujícího stroje neodešel do jiného klubu, s jednou absencí se musí vyrovnat. „Pavla Tkáče čeká na konci ledna operace zraněného kotníku, mimo hru tak bude půl roku. Také Honza Gojš měl nějaký zdravotní problém, mononukleózu, u něj ale věřím, že v průběhu února by se měl k nám připojit,“ je optimistou trenér.

I proto také posilování týmu není na pořadu dne. „Sice nás trošku tlačí bota ve středu zálohy, ale netlačíme na pilu. I proto, že se do přípravy zařadili kluci na hostování v Tlumačově Klíma, Kopecký, Kříž a v Mladcové Chlebík s Mertou, kteří zvýší konkurenci. Zda budou opět uvolnění na hostování či naopak, se rozhodneme dva týdny před startem jara,“ upřesnil Gerych.

A na co se v přípravě jeho svěřenci zaměří především? „Hlavně závěr podzimu nám ukázal, že zejména obranná fáze nám moc nefungovala, dostávali jsme hodně gólů. Budeme tedy pilovat součinnost obranné čtveřice, stejně jako to, co nás zdobilo – rychlé protiútoky, výpady po lajnách a centry do vápna. Prostě hrát poctivý, běhavý fotbal, kde je základ kondice,“ shrnul otrokovický trenér, jenž bude třikrát týdně využívat zázemí klubu, bez soustředění.

Od prvního únorového víkendu čeká Baťov sedm přípravných duelů, převážně s celky krajského přeboru. „Jedná se o celky z jeho špičky, kdy Strání se podle mne určitě do divize vrátí. I Kvasice a Napajedla by se v divizní konkurenci neztratili, navíc s těmito celky se dlouhodobě a pravidelně utkáváme. Ideální soupeři,“ pochvaluje si lodivod Baťova. „Zvědavý jsem především na konfrontaci s devatenáctkou Slovácka, která má divizní úroveň, navíc skvělou kondici. Zde si kluci opravdu zaběhají,“ usmívá se.

Podzimní čtvrtá příčka je ze všech pohledů pro nováčka snová. O to více si všichni uvědomují, jak těžké ji bude udržet, respektive vylepšit. „Favoritem na prvenství a postup jsou Kozlovice. Ovšem ani nás nebude čekat nic lehkého. Soupeři už vědí, co od nás čekat, budeme muset ještě přidat,“ má jasno trenér. „Sice to zní jako klišé, ale půjdeme zápas od zápasu. Cílem je skončit v horní polovině tabulky, k čemuž kromě pracovitosti bude ale potřeba i faktor zdraví, formy a štěstí. Toho jsme měli na podzim více než dost. Osobně tajně doufám v medailové umístění,“ dodal odhodlaně Pavel Gerych.

Program přípravy Baťova:

4. 2. (15): Baťov – Luhačovice

11. 2. (15): Baťov – Brumov

15. 2. (18): Baťov – Slovácko U19

18. 2. (17): Baťov – Napajedla

25. 2. (15): Baťov – Kvasice

3. 3. (17.30): Baťov – Strání

11. 3. (10): Val. Meziříčí – Baťov