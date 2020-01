Fotbalový Slavičín chce loupit i v Brumově

S minimálními změnami, ale s o to větším odhodláním začali mezi prvními přípravu na odvetnou část divizní fotbalisté Slavičína. Druhé celek skupiny E z úspěšného podzimního kádru postrádal Kopilce (návrat do Zlína) a bratry Šebákovy (přestup do Štítné n. Vl.).

Michal Švach (v bílém) | Foto: DENÍK/Petr Fojtík