„Podle všeho by se nám měl kádr podařit udržet, což je zásadní,“ přiznává kouč TVD Michal Švach, jenž bude u týmu pokračovat i v novém ročníku.

„Bude to pro mě výzva. Když jsem přebíral tým po Petru Slončíkovi, byl druhý, ne mou zásluhou. Nyní budu začínat s čistým štítem, bude to nová výzva, ukáže i mé trenérské schopnosti a dovednosti,“ přiznává mladý trenér valašského celku.

Ten již loni po skončení sezony zvažoval možnost postupu. Nakonec po zvážení pro a proti vycouvali. Při případné druhé volbě by celou situaci asi důkladněji posoudili.

„Tato otázka je primárně na vedení klubu. V kabině jsme se přitom bavili, že bychom se postupu nebránili. Vše by se ale odvíjelo od vývoje jarní části a třeba po její třetině bychom situaci vyhodnotili. Ne na poslední chvíli jako loni. Ale jak říkám, hlavní slovo by vždy mělo vedení,“ zdůraznil Švach.

Makat nyní budou muset od nuly. Výzva je ale pro všechny stejná a velmi lákavá.

„Jarní situace nás všechny zaskočila. Měli jsme kádr na opětovné ovládnutí divize, byl to pech. Na druhou stranu nás v závěru přípravy postihla velká marodka, kterou nyní alespoň můžeme doléčit,“ je optimistou kouč.

Kádr nijak zásadně měnit nechce ani nebude.

„Všichni již vidíme velkou naději na možnost opětovného společného tréninku, třebaže až v červnu a menších skupinách. Už se ale všichni moc těšíme. Kluci na sobě individuálně makali, ukazují to testery, jejichž data máme ve skupině propojené,“ pochválil svěřence Michal Švach.

Nelehký čas coby učitel na základní škole tráví on-line nejen se svými fotbalovými svěřenci, ale i žáky.

„Vedle výchovných předmětů vyučuji hlavně fyziku. Distanční výuka je největší zátěží pro rodiče. Vím to z vlastní zkušenosti, mám zpětnou vazbu, v našem domě jsou hned tři děti. Stejně jako já se už moc těší i na otevření škol. U nás na dědině by dětí měla do lavic dorazit většina,“ očekává trenér a učitel Michal Švach.

A jaká bude nová sezona?

„Úplně jiná než uplynulá. Strašák koronaviru je velký, nikdo neví, jak to bude dál, dokud nebude na světě účinná vakcína. Snad příliš sezonu neovlivní, ale i s touto variantou musíme počítat. I tak se moc těším na novou sezonu a třeba i derby s Brumovem, kterému současná situace pomohla v záchraně a rekonstrukci trávníku. Pro nás a naše tradiční derby je to však dobrá zpráva,“ dodal optimisticky trenér divizních fotbalistů Slavičína.