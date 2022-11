Úvodní čtvrthodina patřila Hanákům. „Zpočátku jsme měli velké problémy s aktivními útočníky soupeře, dvě šance spálil. Když jsme se už dostali do zápasu a i my dvě možnosti zahodili, paradoxně to byly Nové Sady, které šly do vedení,“ zamrzelo trenéra domácích.

Talentovaná házenkářka Karlíková by ráda byla lékařkou

Zpět do hry se dostal Baťov po rohu, kdy si hosté dali vlastní gól. „Do přestávky jsme byli lepší a přidali další dva góly,“ potěšilo Gerycha.

Méně už vstup do další půle, kdy rychle inkasovali. „Hodně zbytečný gól po dlouhém nákopu. Poté jsme se již soustředili na obranu a hrozili z brejků. Škoda, že jsme nevyužili jednu ze čtyř šancí. Hanáci hrozili z nákopů a nervózní závěr ustáli. V krásné atmosféře s kvalitním protivníkem jsme nakonec uhájili výhru,“ radoval se trenér Baťova.

SK BAŤOV - FK NOVÉ SADY 3:2 (3:1)

Branky: 25. vlastní (Přikryl), 36. Gojš, 45. Krajča - 20. Marčík, 49. Kucharčuk. Rozhodčí: Vlk, ČK: 90. Marčík (NS), 250 diváků.