Když v závěru sezony přijal nabídku Holešova, ani netušil, kolik práce a především nervů jej bude zde čekat. Nakonec cíl splnil a s vedením klubu si plácl na další spolupráci. „Na prvním tréninku byla asi dvacítka hráčů. K dispozici bud mít tři gólmany a když se přidají další čtyři posily, bude hráčů přes dvacet,“ očekává Kolenič, jenž v minulosti sedm sezon vedl rivala ze Skaštic.

Po sezoně odešel blíže domovu na Hanou David Čep, David Chuda se dal na trenérskou dráhu. Naopak novými tvářemi je návrat mladého defenzivního fotbalisty Marka Lindy ze Zlína, z Viktorky Otrokovice k nám zamířili tvořivý záložník Adam Bahounek a univerzál Tomáš Mlýnek. Z Napajedel pak již zmiňovaný syn kouče, ofenzivní fotbalista Jan Kolenič.

„Zkoušíme další tři hráče. Také čekáme na dvojici zkušených fotbalistů z vyšší soutěže. Jsme domluvení, ale dokud k nám nedorazí, nechci být konkrétní. Jsem obezřetný,“ pousmál se Kolenič a pokud vše dobře dopadne, žádné další posily již hledat nebude.

„Nechávám si pootevřená vrátka, třeba se z kraje podzimu může se naskytnout něco zajímavého. Nyní dostávají šanci všichni hráči kádru, před startem ale asi dojde ke zúžení,“ připustil trenér SFK.

A co bude potřeba změnit, aby se neopakoval sezona plná strachu? „Nepřipouštím si to!“ zdůraznil Roman Kolenič. „Kádr jsme zkvalitnili, již zde vládne zdravá konkurence, kterou vyžaduji na svých štacích. Změn bude více, přičemž ze začátku to nemusí být ideální. Podzim bude o stabilizace, na jaře už by vše mělo šlapat podle představ. Nepřipouštím si pád, dívám se nahoru, chceme být pro každého ofenzivním fotbalem nepříjemní. Cílem klubu je hrát klidný střed, já, pokud budeme zdraví, věřím v první pětku,“ netají se smělými ambicemi trenér Holešova, jenž si hledá asistenta. „Měl by to být někdo, kdo dobře zná zdejší klub,“ upřesnil.

Sérii přípravných zápasů odstartují jeho svěřenci v sobotu doma s Brodkem u Přerova, 20. července pak vyzvou Kroměříž a o tři dny později Zábřeh na Moravě. „Poslední červencovou sobotu nás čekají v rámci Mol Cupu Hranice, přičemž vítěz vyzve Karvinou. O motivaci tedy bude postaráno, Mol Cup bereme s plnou vážností!“ zdůraznil Roman Kolenič.