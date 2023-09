/FOTOGALERIE/ Tvrdou porážku tráví divizní fotbalisté Slavičína v 8. kole skupiny E. Zápas v Rýmařově přitom měli skvěl rozehráno, po půlhodině vedli 2:0. Poté však přišlo vyloučení Staňka a hattrick domácího Petra Čikla, který zavelel k obratu a vysoké výhře 5:2. „Neskutečný zápas, pro nás smolný, jako noc a den!“ bolí ještě nyní kouče Slavičína Petra Slončíka.

Fotbalisté Slavičína (v červeném) v 8. kole divize E prohráli v Rýmařově 2:5, přestože po půlhodině vedli nad domácími 2:0. | Foto: Kamil Furik

„První poločas byl z naší strany dobrý, byli jsme lepší, po půlhodině vedli 2:0. Navíc jsme zahodili další čtyři tutovky, domácí gólman chvílemi čaroval na brankové čáře. Tady jsme měli být efektivnější,“ má jasno trenér TVD, jenž musel do poločasu sledovat, jak domácí z brejku vstřelili kontaktní gól. „Neměli jsme otevřít hru.“

To ještě nevěděl, co jej čeká po přestávce. Vše načal Staněk, který se nechal v 53. minutě po druhé žluté kartě vyloučit. „Velká nedisciplinovanost, těmto momentům se musíme vyhnout! Navíc chvíli na to jsme po faulu na Juřicu kopali penaltu, ale Fiala ji neproměnil. To byl začátek našeho konce,“ uvědomuje si Slončík.

Domácí totiž po dalším brejku rychle vyrovnali a následná parádní střela jim zajistila obrat a poslala je do vedení. „Pět minut na to Rýmařov přidal další gól a nám se vše sesypalo. Aby toho nebylo málo, v nastavení domácí udeřili popáté a navíc Kořenkovi prošlápli kotník. Domů jsme se tak vraceli bez bodů a dvou hráčů,“ bolí nejvíce Petra Slončíka.

RÝMAŘOV – SLAVIČÍN 5:2 (1:2)

Branky: 41., 67. a 80. Čikl, 71. Palys, 85. Jeřábek – 2. Žůrek, 34. Jučřica. Rozhodčí: Mach, ČK: 53. Staněk (Slavičín), 155 diváků.