Holešovu pomáhá se záchranou divize, s Výběrem Zlínského KFS slavil postup na amatérské EURO!

„Nikdy předtím mě nenapadlo, že bych mohl Česko reprezentovat na mezinárodním turnaji. Když jsem ale viděl náš výběr, věřil jsem, že se můžeme dostat daleko. Jen škoda, že v zahraničí je tato akce více sledovaná,“ říká třiadvacetiletý obránce.

„Třeba když jsme v Belfastu vyrazili do města, tak se nás mnoho lidí ptalo, kde hrajeme, jestli jsme profesionální hráči a podobně. Spousta lidi s námi chtěla fotky, tak jsem se jako profesionální hráč alespoň na chvíli cítil,“ popisuje s úsměvem Miklík.

Byl rok 2022 nejlepším ve vaší kariéře?

Určitě ano. Tolik adrenalinu jsem tento rok určitě nečekal. Na jaře jsme hráli o setrvání v divizi, kdy se nám ji podařilo udržet, a ve druhé polovině roku to byl Regions' Cup. V něm se nám podařilo projít až do republikového finále. To jsme úspěšně zvládli. Následně před námi byla kvalifikační skupina hraná v Severním Irsku, ze které postupoval pouze vítěz. To se nám také povedlo a kvalifikovali se na amatérské EURO, které se bude hrát příští rok. Pro mě i ostatní kluky to byla obrovská zkušenost.

Musel jste si brát v práci dovolenou?

Nemusel, protože v tu dobu jsem byl nezaměstnaný. Ale nyní už pracuji jako montážník.

Měl jste ve výběru jiné úkoly než v klubu? V čem byla hra týmu odlišná?

Samozřejmě úkoly byly trochu jiné oproti tomu, co mám v Holešově, kde hraji ve středu obrany, ale ve výběru jsem hrál na kraji. Každý zápas byl odlišný, ale srovnal bych to se zápasy třetí ligy. S určitými hráči jsme už spolu hráli a známe se velmi dobře.

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Regions' Cup v Severním Irsku

2. Oblíbený klub, hráč? Real Madrid, Sergio Ramos

3. Oblíbený trenér? Zinédine Zidane

4. Fotbalový sen? Hrát první ligu v Česku

5. Kolik přátel máte na facebooku? aktuálně skoro 1 400

6. Největší fotbalový kamarád? David Pavelka

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Svatý Hostýn

Manažer krajského výběru je šéf Holešova Petr Labancz. Jaký s ním máte vztah? Jak velký má na úspěchu podíl?

Máme spolu výborný vztah. Dost často spolu komunikujeme o všem možném. Za mě skvělý tým potřebuje skvělého manažéra, a tím Petr bezesporu je. Díky jeho podpoře jsme to měli jednodušší.

Jaký je to vůbec šéf? Bývá při zápasech Holešova hodně nervózní? Chodí často do kabiny?

Za mě je to výborný šéf, který se vždy snaží udělat pro Holešov maximum. Ano, při zápasech bývá hodně nervózní, ale při návštěvě v šatně to na něm není znát. (úsměv)

Jak hodnotíte podzimní část v klubu?

Začátek přípravy byl takový hektický a došlo k hodně změnám v týmu. Výměna trenéra, obměna kádru. Upřímně jsem spokojený s tím, jak jsme nakonec dopadli. Po podzimu je to určitě lepší než minule. Vůbec jsme nevěděli, kdo nás bude trénovat, a když jsme zjistili, že to bude trenér Skácel, tak jsme byli překvapení a rádi. Je to velice zkušený trenér. Víme, že nám toho může hodně předat a naučit. Má toho dost za sebou, takže určitě nám jeho příchod pomohl. Na jaro se chceme dobře připravit. Určitě chceme skončit výš.

Jste odchovancem Spartaku Hulín. Mrzí vás, jak to tam s muži dopadlo, že se vedení klubu dobrovolně vzdalo třetí ligy?

Mě to velice mrzí. Vždycky jsem chtěl za muže Spartaku hrávat, ale než k tomu došlo, třetí liga v Hulíně zanikla. Upřímně nevím přesně, co všechno tomu předcházelo a proč odešlo tolik lidí, ale kvůli tomu nechtěli přihlásit ani divizi. Určitě mě láká vyšší soutěž, ale teď sbírám zkušenosti a třeba časem se na mě usměje štěstí a půjdu hrát výš.

V kariéře jste prošel i mládeží Slovácka. Jak na angažmá ve vyhlášené akademii vzpomínáte?

Na Slovácko vzpomínám hodně kladně a jsem rád, že jsem tam byl a mohl nabrat hodně zkušeností. Z prvních osobností, kdo mě trénoval, byl Pavel Němčický. Hodně jsem si s ním toho prošel. Pak mě trénoval Zdeněk Psotka, Tomáš Stýskal, Petr Botek a další skvělý trenéři. Občas se pod vedením bývalého trenéra Michala Korduly a současným koučem Martinem Svědíkem trénovalo i s prvním mužstvem. Ve Slovácku jsem potkal hodně skvělých fotbalistů. Někteří bývalí spoluhráči jsou už ve vyšších ligách a plní si své sny. Například Matěj Kovář, který je teď ve Spartě. Na působení na Slovácku nezapomenu a budu vždy vzpomínat v dobrém.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Sice jsem ho znal z Kroměříže a Skaštic, ale v prvotní nominaci nebyl. Michal je taková neřízená střela, ale musím říct, že vždycky, když se dostal do sestavy, nikdy nás nezklamal a vždy odvedl svoje. Má velký potenciál v rychlosti a dynamice, ale je trochu lehkovážný, takže na hřišti nesmí vymýšlet, ale naopak musí hrát zodpovědně. Pokud to plní, je velmi platný. Nastupoval na pozici halfbeka, ale může zaskočit i na stoperu, kde hraje v klubu. Já v něm ale kvůli rychlostním dispozicím vidím spíš krajního hráče.“

Byl jste i ve Skašticích a Kroměříži. Jak na oba kluby vzpomínáte? Proč jste tam nevydržel déle?

Do Skaštic jsem přišel skrze určité neshody ve Slovácku, chtěl jsem hlavně hrát a Lukáš Motal mi tu možnost dal. Ve Skašticích jsou dobré vzpomínky a nabral jsem tam cenné zkušenosti, ale chtěl jsem jít výš, tak jsem po roce šel do Kroměříže. Chtěl jsem dokázat, že mám na třetí ligu. Hanácká Slavia ale přivedla posily z vyšších lig a v přípravě bylo až příliš mnoho hráčů, takže jsem měl tušení, že si nezahraji. Nakonec přišla nabídka z Holešova a já jsem neváhal a šel. I když do krajského přeboru, ale to mi nevadilo. Hned následující sezonu jsme šli do divize a jsem rád, že jsem takové rozhodnutí udělal a nelituji toho.

Sledoval jste mistrovství světa v Kataru? Který tým a hráči vás nejvíce zaujali? Chyběl vám tam český národní tým?

Šampionát sleduji. Jsem velice překvapený, jak se toto mistrovství vyvíjí. Vůbec jsem nečekal, že některé země skončí tak brzy, jako třeba Belgie a Německo. Hodně jsem fandil Japonsku, které předvádělo skvělé výkony. Moc mě mrzí, že vypadlo na penalty. Co se týče naší reprezentace, tak nevím, jakých výsledků by mohla dosáhnout, ale jak jsme viděli, i menší země mohou porazit favority a postoupit.

Těšíte se na Vánoce? Jak a kde budete trávit svátky? Které pohádky si nenecháte ujít? Co máte rád za cukroví?

Ano, asi jako každý jiný člověk. Vánoce vždy slavíme doma, nic složitého nevymýšlíme. Chceme mít jako obvykle hlavně klidné svátky. Vždy na Štědrý den ráno máme fotbálek, kde si vždy uděláme hlad a žízeň, popřejeme hezké svátky a jdeme k rodinám. Z pohádek si rozhodně nenechám ujít Tři oříšky pro popelku nebo třeba film Sám doma. Z cukroví mám rád hlavně linecké a plněné trubičky. Na večeři budeme mít jako obvykle rybu a bramborový salát.