„Soutěž je opět rozbitá a vůbec není směrodatné naše postavení v tabulce,“ posteskl si zkušený kouč TVD Petr Slončík, jehož výběr má navíc odehráno o jeden odložený zápas méně.

„Vedení nás samozřejmě těší, máme slušný kádr, kterému byly připraveny podmínky, aby hrál na vrchu. Ale na co jsme se složitě připravili nyní přišlo vniveč. Takový je situace, osud,“ krčí rameny 44letý trenér.

Coby ligový hráč a v nedávné minulosti také ligový asistent trenéra je maximalistou. Po návratu do Slavičína pokračuje v rozdělané práci.

„I když jsme navrchu, nejsme spokojeni s herní stránkou. Máme představu o lepším herním i fotbalovém projevu. Nejen našemu týmu neprospěla nucená pauza. Bohužel, co jsme se snažili napravit po jaru, kdy vše stálo tři měsíce, tak se vše opět zastavilo. Jsme zase na začátku,“ bolí Slončíka, jehož výběr na podzim prohrál jen dva duely.

Bolí některá více?

V Šumperku to byla shoda okolností - čtyřicet minut jsme měli zápas pod kontrolou a pak se vše zlomilo. Ve Vsetíně to byl remízový zápas, kde rozhodla jedna povedená střela z trestňáku.

Který zápas byl nejpovedenější?

Těžko říci, nebyl žádný top. V žádném zápase jsme nedominovali po celý čas. Všechny jsme ale zvládli, když jsme střídali perfektní momenty se špatnými. Naše výkony a průběhy zápasů se houpaly, což jsem předpokládal. Nejsme profíci, každý tým na naší úrovni má jiné složení a povinnosti. Na naši amatérské úrovni když rozbijete tréninkový stereotyp se to hned projeví. Nucená přestávka byla dlouhá a soutěž, respektive výsledky všech to ukázaly.

Ale jste v čele. V čem jste tedy byli lepší, než soupeři?

Máme zkušenou osu, která před rokem divizi vyhrála. Loni v létě po odmítnutí postupu a spoustě zranění, která nás potkala, jsme se na začátku hledali, ale nakonec to dotáhli k druhému místu a dostali k průměru tří vstřelených gólů na zápas. V tomto jsme v produktivitě zaostávali.

Tento tým má kvalitu, ví, co má hrát. Po poslední pauze je problém jen v kondici. Mít ji lepší a hrát v tempu, jsme dominantnější. Nyní jsme uspěli taktikou a chytrostí. Když bylo potřeba, couvli jsme či naopak přitlačili. Ale jen v úsecích.

Měl tým nějaké nové tahouny, co vás potěšili?

Stále se objevovali a objevují. Nechci jmenovat konkrétně, ale spousta hráčů vystrčila růžky. Mají to ovšem složitější, musím totiž hrát i za rezervu, což přináší své plusy i mínusy. Musí se ale s tím poprat, protože jim patří budoucnost.

Jak nyní tráví tým čas?

Když jsme mohli, což bylo jednou, tak jsme pracovali společně, pak ve skupinkách. Nyní se všichni připravují individuálně. Ale nejsem zastánce direktivního nařizování a nucení. Kluci mají k dispozici balony, hřiště a vše je na jejich vlastní odpovědnost. Mají doporučení, jak se mají chovat, na čem pracovat.

Kdy máte v plánu opět společně trénovat?

Po skupinkách začneme již od příštích dnů. Pokud to dovolí situace, tak opět společně klidně už i v prosinci. Reálně to ale vidím na začátek ledna. Hrát by se mělo na začátku března.

Je pro vás problém dohrávat zápasy v přípravném období na umělkách, jak zamýšlí svaz?

My plochu máme, v zásadě ne. Ale bude to trošku jiné. Raději ale ať hrajeme i v tomto chladnějším čase, kluci jsou zvyklí z každoroční přípravy.

Chystáte změny v kádru?

Pořád se rozhlížíme, hledáme. Princip je pořád stejný - hledat hráče z okolí se vztahem k regionu.

Kádr ale podle všeho zůstane pohromadě. Uvidíme co bude v létě. Věřím, že jaro dohrajeme s matadory a poté asi bude docházet k větší generační obměně kádru.

Do odvetné fáze je ještě daleko, každopádně, jaké budete mít na jaře ambice?

Vždy jsme maximalisté, chceme vyhrát každý zápas. Na konci se to spočítá a pokud bychom soutěž vyhráli či dostali nabídku k postupu, bude záležet na postoji kabiny a vedení klubu. Řada klubů má žoldáky, ale nevyřešenou strukturu. Nejen bez ekonomického zámezí, ale i kvalitní práce s mládeží to podle mne nemá smysl. Nyní ještě nejsme ani v polovině soutěže, zabývat se možným postupem není nyní na programu dne. (úsměv).