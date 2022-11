Na jaře přitom řešil zcela jiné problémy, svou záchranu musel stvrdit pár kol před koncem soutěže. „Zásadní je, že se nám v létě uzdravili marodi a přišli tři noví hráči. Loni jsme sice postupovali v Mol Cupu, ale stálo nás to mnoho sil a zraněných hráčů, s čímž jsme pak bojovali celou sezonu. Nyní jsme vypadli hned zkraje s Kvítkovicemi a do podzimní části šli v plné síle. Třebaže i nyní jsme museli několikrát improvizovat, hráči si vyzkoušeli atypické posty. Sestava ale byla kvalitní!“ poznamenal.

A právě relativně užší sestava nutila Valachy opět k improvizaci, kterou ale zkušený trenér má rád a umí řešit. „Pořád mám výhrady k tréninkovému procesu, herní věci chceme dělat lépe. Sestava si sedá, kluci rozkoukávají. Na podzim naši kabinu potkaly hned tři svatby a věci s nimi související – tedy obřady či svatební cesty,“ doplnil zajímavost z kabiny, kdy změnili svůj rodinný stav Malenovský, Fiala a Kalus.

Slavičín na podzim okusil jen dvě porážky – s vedoucími Kozlovicemi a pak u nováčka ve Šternberku. „Tento duel mě bolí nejvíce. Hráli jsme dobře, měli vyhrát, ale zcela jsme vyhořeli v koncovce. Kdybychom asi hráli doteď, tak gól nedáme. Prostě zápas blbec,“ poznamenal Slončík.

Za nejlepší výkon označil první půli v Bzenci. „Pak ale přišlo vyloučení domácích a následná přesilovka nám nešla. Herně jsem byl spokojen paradoxně i ve Šternberku. Až na tu koncovku!“

Týmové pojetí a skvělá parta, to jsou základy úspěchu slavičínské kopané posledních sezon. „A také sázka na vlastní odchovance a fotbalisty z okolí. Z podzimních individuálních výkonů mě potěšili právě slavičínští mladíci David Staněk s Martinem Vincourem. Ano, nějaké chyby tam byly, ale progres byl zajímavý,“ ocenil trenér.

Za největší překvapení první poloviny divizní soutěže označil výkony nováčků. „Ale to se dalo čekat. Kádry zůstaly pospolu, byli zvyklí z krajského přeboru vítězit a přenesli si to do divize. Navíc řada hráčů z Baťova prošla ligovými dorosty Zlína či Slováka, kvalita tam je,“ uznal.

Slavičín v minulosti již několikrát divizní soutěž vyhrál, ale postup do III. ligy odmítl. Jak je na tom klub a kabina nyní? „Především chceme hrát dobrý fotbal, který bude bavit kluky a fanoušky. Vždy chceme o něco hrát – loni to bylo o záchranu, nyní o první místo. Jak to bude po 28. kole se uvidí, otázkami postupu se nyní opravdu nezabýváme. Důležitý je proces, stabilizace a doplnění kádru, který bude z hráčů ze Slavičína a okolí,“ zopakoval Slončík.

Zimní přestávka přinese v jeho kádru změny. „Tomáš Kocián odchází do Luhačovic, kde už nyní trénoval děti. Uvidíme co další, stejně jako v případě Petra Švacha, který dobře začal, ale pak se zranil. Petr je v pozici, že když bude chtít hrát, nebo jít jinam, je to jen na něm. Bez zkušených hráčů jako je Školník, jenž je srdcem mužstva, by to bylo složitější,“ uvědomuje si bývalý ligový fotbalista. „Teď jsme mínus čtyři hráči a tak se budeme muset po nějakých hráčích v okolí podívat, vyzkoušet je. Určitě potřebujeme posilu na pozici stopera, ale především chceme hráče, kteří budou mít zájem hrát kvalitní fotbal v divizi,“ zdůraznil.

Současný tým se bude ještě jednou až dvakrát týdně připravovat, udržovat do poloviny prosince, aby se po dovolené opět potkal 10. ledna. „Zimní příprava bude tradiční, soupeře pro přípravu už máme domluvené. Ještě budeme řešit soustředění, které více než na přípravu bude zaměřené na teambuilding.“

Za největšího soupeře o první místo přitom ve Slavičíně považují nejen vedoucí Kozlovice, ale také rezervu brněnské Zbrojovky. „Výkony Kozlovic pro mě nejsou překvapením, stabilně se drží nahoře, odpovídá to zázemí, lidem a jejich zapálení. Nevím, jak přemýšlí Zbrojovka, ale cítím, že ještě boj o postup rozhodně nebalí, mohou si pomoci zkušenějšími hráči. Kvalita tam rozhodně je!“ dodal trenér, který „po očku“ sleduje i MS v Kataru.

„Šampionát v tomto zimním čase je zvláštní. Občas se na něj podívám, ale že bych to hltal, to zase ne,“ odmítl s tím, že překvapivé výsledky jsou na vrub právě nezvyklému času MS. „Všichni jedou z voleje, bez potřebných soustředění, v polovině sezony. Některé týmy se teprve hledají, čas favoritů ještě přijde. Do posledních kol se opět dostanou tradiční evropské velmoci jako Francie, Německo, asi i Anglie, své jistě řekne i Brazílie. Naopak Argentině moc nevěřím,“ dodal Petr Slončík.