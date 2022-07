„Brali jsme to jako normální soutěžní zápas. Chtěli jsme postoupit, ale víme, že Brod je třetiligový mančaft, má svoji kvalitu, což také předvedl. První poločas jsme sehráli ještě dobře, pak jsme ale fyzicky odpadli,“ uvedl Kašík, jenž duel dohrával s kapitánskou páskou na ruce.

Trenér Gerych jej nešetřil, po středeční úspěšné penaltové loterii odehrál o dva dny později celý zápas. „Bylo to hodně náročné. Naštěstí jsme ve čtvrtek měli takový regenerační trénink, takže jsme to zvládli, byť šlo vidět, že proti nám stojí třetí liga,“ pronesl.

Fotbalistům Baťova scházelo v úvodním zápase nové sezony hned šest hráčů z postupové sestavy. „Absence byly znát,“ souhlasí poctivý zadák.

Střelec Tkáč je však po operaci kolene, Gojš s Bršlicou pracovně v zahraničí. Šiška si užíval dovolenou, Žáček je nemocný a Dvořáček zamířil do Prahy.

Podívejte se: Baťov vydržel jenom hodinu. Postup Brodu hattrickem jistil Josefík

Kromě řady opor otrokovickému týmu scházela proti soupeři z vyšší třídy také energie. „Ve druhém poločase jsme fyzicky odpadli, mladé kluky chytali křeče,“ všiml si. „Kondice byla u obou mužstev rozdílná. Mezi krajským přeborem, který jsme ještě v červnu hráli, a třetí ligou, je opravdu velký skok,“ vnímá.

Od příští týdne ale bude hrát Baťov divizi. Kašík soutěž zná již z Kozlovic, kde rok působil. Předtím si vyzkoušel v Kroměříži i MSFL.

„Všechno to bude tvrdší a rychlejší,“ očekává. „Musíme přejít na jiný level a dávat si pozor, abychom nedopadli jako v poháru,“ přidává.

Do vyšší třídy to nyní odchovance Baťova netáhne. Je rád, že mateřskému klubu pomohl do divize, nyní rozhodně nikam neutíká. „Teď to zkusím tady a uvidím, jak to dopadne,“ usmívá se.

V říjnu ale parťáky na pár dnů opustí, s Bršlicou a Krajčou se vydá do Severního Irska, kde se koná evropská kvalifikace UEFA Regions' Cupu, kam se výběr ze Zlínska ve středu kvalifikoval.

„Jsem rád, že jsme to s kluky zvládli. Zápas i atmosféra byly super,“ pochvaluje si. „Utkání jinak bylo vyrovnané. Naštěstí jsme penalty zvládli a postoupili,“ dodává.