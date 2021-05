Kouč Brumova Kolář: Můžeme začít s novým štítem

Dostali velkou šanci odčinit nevydařený podzim – vzhledem k anulování amatérských soutěží se fotbalisté divizního Brumova nemusí stresovat s dalšími výsledky a případnými neúspěchy. Rozhodnutí z vrchních pater českého fotbalu tak berou i jako menší záchranu. „Dalo se to očekávat, vzhledem k situaci asi ani nešlo učinit jinak. Bereme to, jak to je, všichni se s tím musíme popasovat, přijmout to a jít dále,“ vyjádřil se hlavní kouč mužstva Martin Kolář.

Martin Kolář (napravo) nastínil také svoji další budoucnost u Brumova. | Foto: FC Brumov

Podzimní část Brumovu prostě a jednoduše nevyšla. Během deseti zápasů divize E výsledkově zvládli pouze druhé kolo, ve kterém na domácím pažitu v divokém duelu přehráli HFK Olomouc 5:3. Od té doby prohráli osmkrát v řadě, mimo jiné padli v Přerově 1:6 či v posledním duelu sezony 0:6 v Hranicích. Svěřenci Martina Koláře tak se třemi body a skóre 9:37 uzavírali tabulku. Na předposlední Nové Sady měli pětibodový deficit, který museli stáhnout během pouhých tři zápasů. „Nebyli jsme na tom nejlépe. Pro nás je tak toto rozhodnutí určitě příjemnější. Můžeme začít s novým štítem,“ vidí Kolář pozitivní stránku na předčasném ukončení divize, které se dostavilo zkraje měsíce. Na podzim to byl extrém, přiznává Mičega Přečíst článek › Podruhé za sebou tak amatérské soutěže nepoznaly své vítěze, ani sestupující. Vedení českého fotbalu by k tomuto kroku rádo předešlo a následující sezonu začalo už poslední červencový víkend. „Kdyby se situace znovu extrémně zhoršila, tak jsme určitě pro. Nikdo neví, co se bude dít na podzim. Čím dříve se polovina soutěže odehraje, tím lépe,“ neváhá se svým názorem 37letý trenér. Od minulého pondělí se nejen hráči Brumova můžou připravovat v mnohem fotbalovějších podmínkách. Po zmírnění restrikcí je venku povolený počet třiceti osob. „Už trénujeme dohromady. Navíc nás ani není tolik, že bychom daný limit překročili. Také záleží na tom, jak se zrovna sejdeme.“ Samotné tréninky vás však na zápas nepřipraví. Také Brumov hodlá sáhnout k sehrání přípravných utkání. „Všechny týmy už to pomalu začínají řešit, ani my tak nesmíme zaspat. Někteří soupeři jsou už domluveni. Uvidíme, jak na tom budeme,“ netroufá si Kolář prozatím odhadnout. Divizní Valašské Meziříčí bude dál trénovat. Vyhlédnuté má i tři posily Přečíst článek › Do některého z nadcházejících duelů by teoreticky už mohly zasáhnout nové tváře brumovské kabiny. „Příchody řešíme intenzivně, víme, že je potřeba posílit. Spíše je otázka, koho přivedeme nebo kolik se uskuteční změn. Máme měsíc na to, abychom se celkově dali do kupy. Prozatím je jistý odchod Pavla Naňáka, který se rozhodl jít zpátky na Vsetín,“ přiblížil konec 25letého hráče. Budoucnost se zdá být vyřešena také přímo na pozici lodivoda brumovské lavičky. „Vždy to nezáleží na trenérovi, ale vedení,“ uvědomuje si Martin Kolář. „Myslím si však, že všichni hodláme pokračovat v tom, co tady je. Co jsme se tak bavili, měl bych tady působit i na začátku příští sezony. Sám bych rád zůstal,“ upřesňuje na závěr mladý trenér, který mužstvo převzal pouze několik týdnů před začátkem ročníku 2020/2021.

