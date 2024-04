Otrokovicím na poslední chvíli vypadl ze sestavy nemocný Kadlec, přesto to byli hosté, kteří v první půli tvrdili muziku. „Zahodili jsme dvě tutovky – při první nás vychytal brankář, při druhé to kluci z deseti metrů překopli. Škoda. Ale i domácí tam měli dva nebezpečné momenty. I proto byla plichta spravedlivá,“ pustil se do hodnocení trenér Baťov.

Klíčový moment přišel na přelomu 60. minuty. „Prakticky jsme si dali sami dva góly. První nastřelil při pokusu z boku hlavu Buchty, o pár vteřin později využil soupeř špatného odkopu brankáře Vitáska. Ve zbytku času již soupeř výhru kontroloval. Škoda, protože to byl v mých očích remízový zápas,“ zopakoval Lehkoživ, jehož svěřence čeká v pátek další z klíčových záchranářských duelů – doma s Novým Jičínem. „Bude se hrát o hodně, prakticky o šest bodů,“ dodal Jindřich Lehkoživ.

KOZLOVICE – BAŤOV 2:0 (0:0)

Branky: 59. vlastní (Buchta), 60. Skopal. Rozhodčí: Půček, 118 diváků.