„Skaštice začaly přebírat aktivitu, více byli na míči a tlačili. Naštěstí nabídnuté šance nevyužili,“ oddechl si trenér Baťova.

Druhým zlomovým momentem utkání byla penalta deset minut před koncem, kterou ale domácí gólman Vitásek kanonýru soupeře Konečníkovi chytil! „Kdo ví, jak se se pak utkání vyvíjelo,“ shodli se oba trenéři.

„V závěru jsme měli několik brejkových situací, abychom až z poslední šance po odrazu míče ke Kopeckému definitivně rozhodli o našem zisku velmi cenný tří bodů,“ oddechl si Lehkoživ.

Naopak kouč Skaštic ztrátu a hlavně výkon svých svěřenců těžce rozdýchával! „Bylo to malé derby, navíc o pomyslných šest bodů. Na hráče jsme apeloval, ale nepadlo to na úrodnou zem. Domácí chtěli více vyhrát,“ mrzí Číhal. „Do posledních dvaceti minut jsme byli bezzubí, neměli jsme kvalitu na míči, soupeř naši hru eliminoval. Až za stavu 0:2, kdy domácí polevili, jsme trošku zabrali a začali hrát. Ale to bylo pozdě. Zataženého soupeře jsme měli ztrestat. Když ale nedáme gól, vyhrát nemůžeme,“ připomněl svatou fotbalovou pravdu kouč hostů. „Zápas musíme hodit za hlavu, ponaučit se a pokusit se obrat favorizované Kozlovice. To ale bude velmi těžké utkání,“ doplnil.

Domácí sice získali tři cenné body, ale přišli mnohem dříve, než měli, o svého špílmachra Bršlicu. „V týdnu si natáhl vazy a už se vydal za prací. Odjet měl až po duelu s HFK. Snad se ale z plejády zraněných uzdravuje a vrátí Šiška. Sval by už měl mít v pořádku,“ dodal s nadějí otrokovický Lehkoživ.

BAŤOV – SKAŠTICE 3:0 (1:0)

Branky: 29. Chytil, 52. Kašík, 90. Kopecký. Rozhodčí: Pavlica – Votava, Šimoník. Diváci: 220.