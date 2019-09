Z důvěrně známého prostředí v Brumově si odvezl bod za bezbrankovou remízu, ovšem víc trenéra divizních fotbalistů Vsetína Miroslava Mičegu zajímal zdravotní stav svého svěřence Lukáše Matůše. Někdejšího ligového hráče po hlavičkovém souboji transportovala záchranka do nemocnice.

„Trápí mě to, Zranil se, nevíme, co s ním je,“ pokrčil rameny Mičega. „Ten hlavičkový souboj nevypadal vůbec příjemně. Hráč ho podebral a z výšky mu spadl na záda. Nemohl se postavit, protože měl velké bolesti. Pro mě je podstatné, zda bude v pořádku, ne jak jsme hráli. Věřím, že to dobře dopadne,“ je napjatý Mičega ze zdravotního stavu svého nejstaršího hráče.