„Na starost má veškeré sportovní dění, dohlíží i na mládež, kde se stal šéftrenérem. Už vede přípravu, ale nyní spíš řešíme doplňování kádru,“ vysvětlil šéf klubu Jan Ševčík s tím, že hrajícím asistentem bude někdejší obránce ligového Zlína Michal Malý.

Odchod Michala Hubníka v Otrokovicích přijali.

„Měl u nás sice smlouvu do 30. června, ale dostal dobrou nabídku, nyní jde navíc studovat kurz licence A. Polepší si hlavně finančně,“ zmínil Ševčík odlišné možnosti obou klubů.

Pro Hubníka tak půjde sice o třetí trenérskou štaci, poprvé ale povede tým oficiálně z pozice hlavního kouče.

„Na třetí ligu jsem neměl licenci, takže jsem spolupracoval s velmi zkušeným Danem Matuškou. On mi v mých trenérských začátcích hodně pomáhal,“ svěřil se bývalý hráč olomoucké Sigmy, Opavy, polské Legie Varšava a naposledy ještě Jablonce.

Valcíři měli o Hubníka zájem již dříve, k domluvě došlo ale až těsně před Vánoci.

„V létě nějaké schůzky proběhly. Měl o mě zájem i Uničov, jelikož o Dušana Žmolíka se zajímala rezerva Sigmy. Spíše to bylo ale vše v takové formě oťukávání. Pro mě bylo pořád prvořadé, abych se dostal na studium UEFA Licence A. K tomu teď došlo, takže jsem na nabídku Frýdku-Místku kývnul. Především proto, že jednání s klubem byla konkrétní a také se zde nabízí vize postupu do druhé ligy,“ vysvětlil Hubník.

V Otrokovicích už trenéra mají, nyní se snaží doplnit kádr pro jarní odvety.

„Naši kmenoví hráči zůstávají, jen Jasenský koketuje s Kroměříží, ale to není dořešené. Hráči, co u nás byli na půlročním hostování, se vrátili do svých klubů a nyní za ně hledáme náhradu. Situaci řešíme,“ dodal Ševčík.