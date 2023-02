„Na tomhle chceme stavět. Jelikož po odchodu Josefíka do Rakouska nemáme klasického střelce, ostatní hráči by se měli o branky podělit, což se proti Slavičínu i stalo. Kluci to vědí a jdou si za tím. Takto se nám to krásně může naskládat,“ říká Pazdera.

Výhra 5:0 jej potěšila, větší radost měl ale z výkonu. „Už to není tak syrové jako na začátku. Už to má nějaké parametry,“ těší ex-ligového obránce.

Přípravný fotbal -

ČSK UHERSKÝ BROD – FC TVD SLAVIČÍN 5:0 (1:0)

Branky: 70. a 90. Švrček z penalty, 8. Venený, 62 Strachoň, 76. Valenta. Rozhodčí: Tomanec - Schnürnacher, Zpěvák. Diváci: 40. Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Lorenc, Leskovjan, Mančík – Nevařil, Venený, Šmatelka, Švrček, M. Michalec – Strachoň. Střídali: Kelíšek, Valenta, Kadlček. Trenér: Pazdera.

Slavičín: Vypušťák – Goňa, Školník, Škubník, Vašulka, Kořenek, Kalus, Naňák, Žůrek, Juřica, Hrabina, Šebák, Bor, Šoman, Vincour, Staněk, Fiala. Trenér: Slončík.

Slovácký celek zlomil odpor houževnatého protivníka z divize až po přestávce, v úvodní části až tolik nedominoval.

„První půlka byla od nás slušná. Sice jsme dostali blbý gól, ale jinak to bylo naprosto vyrovnané. Hrálo se spíš mezi šestnáctkami. Šancí ani na jedné straně nebylo,“ říká hostující trenér Petr Slončík.

Skóre v deštivém, ale na únor teplém počasí, otevřel parádní ranou sváteční střelec Venený. Domácí byli nebezpečnější, ale další akce nedohráli. Slavičín zahrozil jen výjimečně, spíš pozorně bránil a slušně napadal soupeřovu rozehrávku.

Šance i branky přinesl až druhý poločas.

„Za stavu 1:0, kdy měl soupeř ještě síly, tak jsme si vypracovali tři nebo čtyři gólovky během deseti minut. Už v tu chvíli jsme mohli vedení navýšit,“ upozorňuje Pazdera.

Na mysli měl především tvrdou ránu Mančíka, zakončení Strachoně vedle i dva pokusy Slováka Michalce, který nejprve pálil do tyče a pak orazítkoval i břevno.

Favorit zlomil odpor krajského rivala až v závěrečné půlhodině. „Po třetí brance již bylo po zápase,“ uvedl Pazdera.

V 62. minutě Strachoň nádherně vymetl šibenici Vypušťákovy branky, na 3:0 upravil z penalty Švrček, který s přehledem potrestal nedovolený zákrok na střídajícího Kelíška.

Slavičín v závěru odpadl, na výraznější odpor se již nezmohl. „Po změnách v sestavě jsme měli ve hře trošku chaos, čehož soupeř využil. Hlavně na jedné straně jsme nestíhali. Po prostřídání měli domácí na většina postů větší kvalitu,“ uznal Slončík.

Čtvrt hodiny před koncem skóroval náhradník Valenta a triumf ČSK završil v závěru Švrček.

„Slavičín nehrál špatně, ale na trávníku se ukázal rozdíl soutěže. Náš výkon měl parametry směrem dozadu i dopředu. Byli jsme dominantní. Výkon se mi líbil,“ prohlásil domácí kouč.

„Výsledek 5:0 je povzbuzení do závěrečných čtrnácti dnů zimní přípravy. Start jara se mílovými kroky blíží. Třetí liga je za dveřmi,“ vnímá.

I když Uherskému Brodu scházeli Jan Michalec, Pochylý a Tkadlec, sestava pro start jara už se krystalizuje. „Hrajeme s tím nejlepším, co máme,“ tvrdí Pazdera. „Pokud by se třetí liga hrála už o víkendu, tato sestava by vyběhla i na první jarní kolo. Ale co bude za dva týdny, nevíme. Čeká nás ještě jeden zápas, tréninky. Ještě se to může zamotat,“ ví dobře bývalý hráč Zlína, Ostravy nebo Příbrami.

Zatímco MSFL startuje již na začátku března, divizní celky mají ještě čas. „My to pořád zkoušíme, ladíme, měníme posty,“ říká Slončík. „Máme v kádru mladé i nové kluky. Někteří jsou mimo, další ne zcela fit, takže i proti Brodu řada z nich nastoupila na jiném postu. I proto výsledky zatím nijak neřešíme. Neděláme z toho žádnou vědu. Zatím je to příprava,“ ví dobře Slončík.

Akorát jej mrzí, že jeho svěřenci v zimní přípravě ještě nedali gól. Zlínu B i Lednickému Rovné shodně podlehli 0:6, v pátek večer padli 0:5. „Příště to bude ještě lepší,“ slibuje Slončík.