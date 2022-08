„Výsledek je nad očekávání, máme ohromnou radost, cenný skalp,“ zářil štěstím trenér otrokovického týmu Pavel Gerych. „Výhra naleje týmu další sílu do žil, chuť do další práce. Hlavně nezpychnout a neusnout na vavřínech. Soutěž je dlouhá,“ vzkázal do kabiny se zdviženým prstem.