/FOTOGALERIE a VIDEO/ Nevlídné, deštivé a chladné počasí, prostě nic pro fotbalového fajnšmekra. I tak se ale v Otrokovicích ve středu v podvečer v rámci předehrávky 26. kola divize E hrálo naplno a chvílemi jiskřilo. Klání dvou překvapení sezony - nováčka z Baťova a aktuálního lídra ze Slavičína – však koření fotbalu nepřineslo.

Fotbalisté Baťova (ve žlutém) v předehrávce 26. kola divize E doma remizovali 0:0 se Slavičínem. | Video: Břenek Martin

VIDEO: Jak zhodnotili divizní derby v Otrokovicích trenéři a domácí Šiška?

„Chtěli jsme zde vyhrát, ale každý bod je dobrý a jdeme dál bojovat, snažit se udržení vedoucí příčku,“ netají se trenér Slavičína Petr Slončík.

Podívejte se: dramatická penaltová loterie při finále krajského poháru na Letné

První poločas patřil domácím. „Byli jsme v něm herně lepší, ale bez potřebného zakončení. Kluci však podali jsme velice dobrý výkon, od začátku do konce bojovali. Byl to remízový zápas, který moc šancí zápas nenabídl,“ poznamenal trenér Baťova Pavel Gerych, jehož zamrzel opět prospaný vstup do druhé půle. „Slavičín naštěstí dvě šance neproměnil a poté jsme opět převzali otěže. Škoda zahozených šancí,“ dodal otrokovický kouč.

Kouč lídra nebyl po zápase spokojen. Z mnoha důvodů. „Už ve druhém zápase v řadě nebyl první poločas podle mých představ - bylo to od nás pomalé, bez důrazu, neběhalo nám to. V poločase jsme si něco řekli, zlepšili napadání a byli daleko lepší. Škoda tří zahozených šancí. Navíc jsme v závěru kvůli červené kartě přišli o dalšího hráče,“ mrzí Slončíka.

Zdroj: Břenek Martin

SK BAŤOV - FC SLAVIČÍN 0:0

Rozhodčí: Brázdil, ČK: 90. Vincour (Slavičín), 95 diváků.